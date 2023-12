Moonspell estreiam-se em nome próprio na Altice Arena em 2024. E levam uma orquestra consigo

A Altice Arena ainda cheirava a nova e respondia pelo nome de Pavilhão Atlântico na noite de 29 de Novembro de 1998, quando os Moonspell pisaram pela primeira vez o seu palco, antes de um concerto de Marilyn Manson. Passaram cerca de 25 anos desde então, e terão passado quase 26 quando finalmente se estrearem em nome próprio na sala, a 26 de Outubro do próximo ano.

O debute na Altice Arena vai acontecer exactamente três décadas depois da edição do primeiro EP, Under the Moonspell, de 1994. Não é só por isso que será especial, porém. Os metaleiros estarão acompanhados pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, sob direcção do maestro Vasco Pearce de Azevedo, e os seus mais conhecidos temas vão ser rearranjados pelo pianista Filipe Melo – um reencontro destes dois músicos, que trabalharam num espectáculo idêntico para esta mesma sala, em 2008, mas com os GNR e a banda sinfónica da Guarda Nacional Republicana.

A banda anunciou também que este concerto “vai ser filmado para posterior edição”. Os bilhetes encontram-se à venda online e nos locais habituais, com os preços a começarem nos 25€ (balcão 2) e a subirem até aos 50€ (golden circle).

Altice Arena (Parque das Nações). 26 Out (Sáb). 22.00. 15€-50€

+ Patti Smith também vem ao festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley

+ O futuro da pop global escreve-se em espanhol. Karol G vem cantá-lo a Lisboa