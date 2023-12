O futuro da pop global escreve-se em espanhol. Karol G vem cantá-lo a Lisboa

Dois mil e vinte e três foi o ano de Karol G. Dez anos depois da mixtape de estreia, Super Single (2013), e da sua colaboração com Nicky Jam no single "Amor de Dos", a cantora colombiana lançou em Fevereiro o álbum Mañana Será Bonito e tornou-se a primeira mulher a chegar ao primeiro lugar do top norte-americano com um álbum cantado em espanhol. Desde então, lançou mais uma mixtape, ganhou três Grammy Latinos, incluindo o de Álbum do Ano, e foi nomeada para um Grammy. A 7 de Julho de 2024 vamos ouvir as suas canções em Portugal pela primeira vez.

Mañana Será Bonito não apareceu do nada. Há vários anos que a cantora e compositora colombiana colaborava com alguns dos maiores nomes da música urbana latina, de Bad Bunny a Daddy Yankee, passando por Luis Fonsi, Ozuna, J Balvin ou Maluma. Em 2021 ouvimos a rapper norte-americana Nicki Minaj numa das canções do seu álbum KG0516 e, caso ainda restassem dúvidas, a sua colaboração com o produtor e DJ-estrela Tiësto, em "Don't Be Shy", no mesmo ano (entretanto repescada para Drive, o álbum de 2023 do holandês), confirmou que estava pronta para outros voos.

Mesmo assim, o disco de 2023 surpreendeu meio mundo. Ladeada por alguns dos mais requisitados produtores da pop latina dos últimos anos – incluindo Tainy, habitual co-conspirador de Bad Bunny e um dos principais responsáveis pela reinvenção e expansão do reggaetón desde o final da década passada – e acompanhada pelas vozes de Shakira, Bad Gyal, Sean Paul e muitos outros, ouvimo-la reunir as peças de um cartão partido em canções que partem do reggaetón mas extravasam o género, apontando para outras geografias e músicas caribenhas e da América Latina.

Canções que extravasam o género e a língua, aliás. Na imprensa anglo-americana, sucederam-se os elogios ao álbum, com o jornal britânico The Guardian a gabar as suas "melodias evocativas que transcendem qualquer barreira linguística". Compreende-se a necessidade dos ingleses se focarem no facto de ela cantar num idioma que não é o deles, mas é bom que comecem a acostumar-se. Não foi só por mérito próprio que Mañana Será Bonito chegou ao primeiro lugar do top da Billboard. O seu sucesso é mais uma prova de que o inglês é cada vez menos a língua franca da pop global.

Karol G foi a primeira mulher, mas não foi a primeira pessoa a chegar ao topo das tabelas de vendas americanas. O primeiro foi Bad Bunny, em 2020, com o álbum El Último Tour Del Mundo. Repetiu a proeza em 2022, com Un Verano Sin Ti, e este ano, com Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Desde o início da presente década que, ano após ano, o porto-riquenho é o artista mais ouvido no Spotify. Apesar de ser uma figura cativante e um artista completo, com uma voz elástica e icónica, também não é ele o motor da História. As principais razões para a conquista do cume das tabelas norte-americanas por artistas latinos são económicas e demográficas, como sempre.

Cada vez mais pessoas falam espanhol nos Estados Unidos, e tudo indica que antes do final da década a maioria dos norte-americanos vai deixar de ser "branca". De acordo com os últimos censos, nalguns dos mais populosos estados do país, a maior parte da população já se identifica como latina e, mais cedo ou mais tarde, muitos deles terão de promover o espanhol a língua oficial (ao nível federal, não existe uma língua oficial nos EUA; varia de estado para estado). Ao mesmo tempo, noutros pontos do Ocidente, a democratização do acesso à música, possibilitada pelas plataformas de streaming e pela internet desde a viragem do século, permite às minorias chegarem a mais pessoas, sem se sentirem forçadas a homogeneizar o seu som e apresentação.

É neste contexto que a tour europeia de Mañana Será Bonito de Karol G, uma das maiores estrelas pop do momento, vai percorrer a Europa em 2024. Começa a 8 de Junho, em Zurique, e termina a 20 de Julho na casa do Real Madrid, o Estádio Santiago Bernabéu. Pelo caminho, passa por vários estados e arenas do velho continente, incluindo a nossa Altice Arena, em Lisboa, a 7 de Julho, um domingo. Os bilhetes vão estar à venda a partir de sexta-feira, 15, online e nos locais habituais. Mas antes, a 13, vão estar em pré-venda para os clientes MEO e Moche, online e nas lojas MEO. Ainda não se sabem os preços.

Altice Arena. 7 Jul (Dom). Preços e horários a anunciar.

+ Pearl Jam regressam ao NOS Alive, seis anos depois

+ À segunda pode ser de vez: Camila Cabello no Rock in Rio Lisboa