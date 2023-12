Pearl Jam regressam ao NOS Alive, seis anos depois

Com novo álbum esperado para a Primavera, a banda de Seattle está confirmada para o último dia do festival, a 13 de Julho. The Breeders e Sum 41, também.

O cartaz para o último dia do NOS Alive insuflou de repente. Até agora, havia apenas um nome confirmado e para o palco secundário: o trio norte-americano Khruangbin. Mas esta semana arranca com mais três, o maior dos quais anunciado nesta segunda-feira. São os Pearl Jam, presença reincidente no Passeio Marítimo de Algés. A última vez que por lá passaram foi em 2018 e são agora os cabeças de cartaz do festival a 13 de Julho.

A banda de Eddie Vedder e companhia trará novidades. Tem um novo álbum previsto para a Primavera, embora não vá, com certeza, deixar de tocar muitos dos clássicos. Já a outra banda confirmada nesta segunda-feira, os norte-americanos The Breeders, das gémeas Kelley e Kim Deal, vem directamente dos anos 1990 e promete lá ficar. Isto porque vem tocar na íntegra o álbum Last Splash, que está a celebrar 30 anos.

Por fim, os Sum 41. A promotora Everything Is New anunciou no sábado que o punk rock dos canadianos, nado igualmente na década de 1990 mas tão típico dos anos 2000, também vai subir ao palco principal do NOS Alive no derradeiro dia do festival. Esta é a digressão de despedida dos Sum 41, que ainda em Setembro de 2022 passaram por Lisboa. Têm um novo álbum para fechar a discografia: Heaven :x: Hell. O single, "Landmines", pode ouvir-se no vídeo abaixo.



O NOS Alive realiza-se entre 11 e 13 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Dua Lipa, Smashing Pumpkins ou Benjamin Clementine são outros dos nomes já confirmados no cartaz. Os bilhetes custam entre 84,53€ e 203,30€.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 11-13 Jul. 84,53€-203,30€

