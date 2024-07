Sintra Cinema vai voltar a exibir filmes

Consta que quando E Tudo o Vento Levou (1939) chegou ao Sintra Cinema, nos anos 50, providenciaram-se carreiras especiais de autocarro para transportar os espectadores entre as Azenhas do Mar e a Portela, conta a associação local Alagamares. A sala construída na década de 40 a partir do projecto de Faria da Costa terá gozado de um grande fulgor nos tempos seguintes, com gentes de Colares a subir de eléctrico até à vila ou a ir de comboio desde outras estações da linha até à Portela. Chegados os anos 90, com vidas novas, o Sintra Cinema tornou-se vida velha e fechou, degradando-se progressivamente, desde então.

DR Projecto do atelier Carvalho Araújo

Em 2023, no entanto, a Câmara Municipal de Sintra (CMS) avançou para a compra do edifício (depois de em 2018 ter estado em cima da mesa um projecto de transformação do espaço num hotel) por 825 mil euros e, em Março deste ano, escolheu o projecto do atelier bracarense Carvalho Araújo para a concepção do espaço (o contrato do projecto de execução foi assinado em Junho). Estando previsto o "concurso para lançamento da empreitada entre o final de 2024 e o início de 2025", como detalha a CMS em resposta a um e-mail enviado pela Time Out, e contando-se com um prazo de execução da obra "superior a 18 meses", a reabertura do cinema não acontecerá antes de 2026. A obra implicará um investimento de cerca de 4 milhões de euros.

Cinema, mas não só

A Câmara reconhece que o antigo Sintra Cinema está num "elevado nível de degradação, provocando um grande impacto em toda a zona envolvente". Numa zona em que a exibição de cinema e os espectáculos de teatro acontecem sobretudo no Centro Olga Cadaval e na Casa de Teatro de Sintra, a reabilitação do edifício vem dar uma nova resposta a Sintra, mas não apenas dedicada à sétima arte. De acordo com o definido no concurso de concepção, uma vez concluídas as obras, o espaço estará preparado para projecções de filmes, ensaios e espectáculos de teatro, "bem como para outros eventos que se enquadrem na natureza do espaço, tratando-se por isso de um espaço multiusos”, informa a autarquia.

DR Projecto do atelier Carvalho Araújo

Sobre este ponto, o Fórum Cidadania Lx e a associação QSintra manifestaram a sua preocupação à CMS, em Fevereiro, antes de ser conhecido o vencedor do concurso: "Parece-nos preocupante o duplo pressuposto em que assenta o programa preliminar, ou seja, por um lado a necessidade de se 'conceber' um equipamento, e que esse espaço seja um teatro, quando sempre foi cinema, construído para tal; um equipamento que, recordamos, já se encontra 'concebido' e por Faria da Costa, um arquitecto que dispensará apresentações. Esse pressuposto poderá querer significar que o resultado final da reabilitação do Sintra Cinema possa vir a ser uma construção nova, com a inevitável 'marca de autor'. Parece-nos que Sintra só teria a ganhar se a reabilitação do Sintra Cinema se traduzisse, simplesmente, pela recuperação do projecto original", defendem. O atelier Carvalho Araújo, por sua vez, afirma: "Preservamos a essência do edifício modernista original do Estado Novo e adaptamo-lo às exigências contemporâneas, mantendo presente a urgência e o dever de promover uma compreensão ampla do nosso património".

DR Projecto do atelier Carvalho Araújo

Avançando a obra, o edifício vai organizar-se da seguinte forma: o piso térreo conjugará a antecâmara, o átrio, a plateia/sala multifunções, o palco e um pequeno jardim; no primeiro piso, haverá um foyer e um balcão; o piso 2 será uma zona de transição; e o último andar terá uma sala social, com um restaurante e um espaço que deverá funcionar como café-concerto. Já na cave estarão os espaços de apoio administrativo, as casas de banho, os camarins e as salas de ensaio.

