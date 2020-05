Sintra distribui um milhão de máscaras pelas caixas de correio

A Câmara Municipal de Sintra iniciou esta segunda-feira a distribuição gratuita de máscaras de protecção individual, que ao longo dos próximos dias serão entregues nas caixas de correio do concelho.

A Câmara Municipal de Sintra já assumira a distribuição de equipamento de protecção junto de entidades que trabalhem com grupos de risco, como as IPSS, forças de segurança e bombeiros. Agora é a vez de proteger o resto da população do concelho, com a distribuição de máscaras pelas caixas de correio.

Esta operação é “uma forma de sensibilizar para a necessidade de cumprir com o dever cívico de recolhimento, cumprir as medidas de distanciamento social, de higienização das mãos e de etiqueta respiratória que continuam a ser as nossas melhores armas para combater o Covid-19”, de acordo com o presidente da autarquia, Basílio Horta, citado em comunicado.

A iniciativa, que implicou um investimento superior a meio milhão de euros, só foi possível graças ao voluntariado de funcionários da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Sintra. “Durante o fim-de-semana e ao longo de vários dias centenas de colaboradores demonstraram o espírito de união e solidariedade de todos os que vivem e trabalham em Sintra”, lê-se na mesma nota informativa.

