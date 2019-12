Sintra está entre as 101 maravilhas do mundo da revista Lonely Planet

Objecto de mil declarações de amor, Sintra é uma das 101 “Maravilhas do Mundo” da Lonely Planet, a maior editora de guias de viagem do mundo. Entre os destinos a não perder em 2020, encontram-se ainda atracções como a Grande Muralha da China, as pirâmides do Egipto e o Monte Kilimanjaro na Tanzânia.

Das ondas do oceano até às ondas de verde, onde se escondem palacetes e monumentos, as vistas de Sintra são de “tirar o fôlego” e uma das razões por que a vila portuguesa merece estar presente em Wonders of the World (“Maravilhas do Mundo”, em português), uma edição especial da Lonely Planet, que pretende servir de inspiração para as escapadinhas imperdíveis de 2020. Entre as 368 páginas, a “viagem obrigatória” para quem aterra em Lisboa “parece saída de um conto de fadas”, lê-se na publicação, onde figuram “101 paisagens maravilhosas” e as melhores formas de as visitar sem ir à bancarrota.

Além de sublinhar o facto de a vila ser Património Mundial da UNESCO, a Lonely Planet destaca os “jardins exóticos e palácios reluzentes”, como o da Pena e a Quinta da Regaleira, mas também as casas históricas, as vistas a partir da Serra e as ruínas do Castelo dos Mouros. Como complemento, sugerem-se roteiros na região de Lisboa, que incluem os melhores sítios para dormir (no Moon Hill Hostel, na Sintra 1012 Boutique Guest House e no Villa Mira Longa) e para comer e beber (no Incomum By Luís Santos, no Nau Palatina e no Café Saudade).

Entre as restantes “maravilhas do mundo”, encontra, por exemplo, a Muralha da China, as pirâmides do Egipto, o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, a Capela Sistina, no Vaticano, ou o Monte Saint Michel, em França. “O livro também explica como pode visitar cada maravilha, qualquer que seja o seu orçamento. Compilamos um guia para cada um que recomenda os melhores horários para visitar, como chegar e onde ficar e comer – independentemente do que quiser gastar”, lê-se no resumo do guia, à venda online no site da Lonely Planet (31,95€ em papel e 22,37€ em e-book) e na FNAC (por 34,65€). A próxima edição do livro será lançada em 2024.

