Sintra propõe aulas de yoga gratuitas no jardim da biblioteca

Yoga ao ar livre pode ser a melhor forma de relaxar (e de o convencer a fazer exercício físico, se for caso disso). E essa é a proposta da Câmara Municipal de Sintra que durante dois dias promove aulas de yoga gratuitas no jardim da Biblioteca Municipal de Sintra.

Aponte na agenda: 8 e 15 de Junho às 16.00. As aulas são da responsabilidade da Associação de Yoga – Ashrama Sintra / Chakra e servem de amostra para o que esta associação faz ao longo do ano na zona, com destaque para para as aulas de yoga na serra e na praia.

O objectivo é que cada vez mais pessoas experimentem a modalidade. “A prática regular promove o relaxamento, regula o sono de forma natural, permitindo atingir o bem-estar físico, emocional e mental”, lê-se na nota da câmara em forma de convite.

Para participar, terá apenas de se inscrever através do número 21 923 6171.

