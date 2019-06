Sintra recebe espectáculos de ópera na rua

A ópera vai ser democratizada em seis concertos gratuitos em Junho e Julho pelas ruas de Sintra. Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Sintra que vai levar espetáculos de ópera a praças, bairros e a várias ruas do concelho.

O ciclo de concertos começa no dia 15 de Junho às 21:30 no Largo do Palácio de Queluz com a Ópera Delirium. O concerto seguinte acontece só no dia 5 de Julho, no Largo Rainha Dona Amélia com a Ópera Dido e Eneias, pelo grupo Coral Allegro -Associação Coral de Sintra.

A 12 de Julho é a vez de tudo acontecer no Largo N. Sr.ª da Natividade, em Mem Martins – o grupo “Ópera Viva” vai prestar homenagem a Mozart. No dia seguinte, 13 de Julho, o espetáculo passará para a Praça Salgueiro Maia, em Massamá, com um concerto de seis cantores líricos.

A penúltima sessão desta iniciativa da Ópera na Rua está marcada para 19 de Julho nos Jardins da Quinta da Fidalga, Agualva-Cacém, com temas tradicionais portugueses. O último concerto acontece na Praceta Sacadura Cabral, em Rio de Mouro, num espetáculo com temas que unem o canto lírico à música pop.

Paralelamente a esta iniciativa, a Quinta da Regaleira e a Quinta da Ribafria não quiseram ficar para trás. Estas duas quintas emblemáticas de Sintra criaram uma programação de espetáculos de ópera. Na Quinta da Regaleira tudo acontece no fim-de-semana de 14 e 15 de Julho, enquanto a Quinta da Ribafria recebe concertos no fim-de-semana seguinte, 21 e 22 de Julho. Mas aqui, os espetáculos são pagos (10€ por dia). Consulte a programação aqui.

