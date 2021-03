Sintra recebe festival de jazz no final de Abril

O evento arranca a 30 de Abril, Dia Internacional do Jazz. A programação contempla cinco concertos, para ver e ouvir no Centro Olga Cadaval.

Nestes tempos particularmente difíceis para as artes e a música em particular, a Câmara Municipal de Sintra está a preparar-se para assinalar o Dia Internacional do Jazz com um festival totalmente dedicado a esse estilo musical. Entre 30 de Abril e 3 de Maio, o auditório Jorge Sampaio, no Centro Cultural Olga Cadaval, será palco de cinco concertos de diferentes grupos e artistas.

A programação arranca na sexta-feira, pelas 20.30, com um concerto de Mário Laginha, que tocará piano a solo, seguindo-se uma actuação do Coreto Porta-Jazz, pelas 21.30. No dia seguinte, 1 de Maio, é a vez de Maria João subir a palco com o Carlos Bica Quarteto, novamente pelas 20.30, antes da performance do pianista João Paulo Esteves da Silva, pelas 21.30.

Já na tarde de domingo, pelas 17.00, o festival encerra com um concerto da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, que contará com a participação especial do saxofonista britânico Julian Argüelles.

Os bilhetes diários custam 8€ e já estão disponíveis na Ticketline.

