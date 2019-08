Sintra vai estar mais de uma semana em festa com concertos e fogo-de-artifício

Este ano, as tradicionais festas em honra de Nossa Senhora da Saúde, no concelho de Sintra, decorrem como sempre no amplo relvado do Largo de São João das Lampas e na calçada portuguesa do Largo do Coreto. O programa, a decorrer em Agosto e Setembro, contempla os bailes do costume, mas também um espectáculo de fogo-de-artifício e concertos. David Antunes, Quim Barreiros e Olavo Bilac fazem parte do alinhamento.

Festa que é festa dura mais de dois dias. As festas em honra de Nossa Senhora da Saúde, em São João das Lampas, duram mais de dez, de 25 de Agosto a 8 de Setembro. Além de manifestações de devoção mariana, o calendário de actividades inclui espectáculos de variedades, noites de folclore, bandas filarmónicas, bailes e concertos, e até um festival de bandas para descobrir novos talentos.

O primeiro dia é dedicado aos devotos, com uma eucaristia dominical (14.00) e o Círio de Nossa Senhora da Saúde (14.00). No dia seguinte, 26 de Agosto, destaca-se o festival de bandas Novos Talentos, com Sea Angels, Terra na Lua, e Nuno Pontes e os Remendos, que surgiram em Junho de 2016, quando Nuno Pontes precisava de uma banda para tocar no open day dos Nirvana Studios.

No último sábado de Agosto, dia 31, o Rancho Folclórico e Etnográfico Saloio M.T.B.A. promove uma Noite de Folclore, às 21.30, seguindo-se um baile com o teclista Bento Silva, a partir das 23.30. Já as festas em Setembro começam às 18.00, com concertos de bandas filarmónicas e um espectáculo de fogo preso e artifício às 00.15.

O dia 2 de Setembro marca o início dos concertos dos cabeças de cartaz, com David Antunes às 22.30. Segue-se Quim Barreiros (dia 3), o grupo Sons do Minho (dia 4), Olavo Bilac (dia 5) e a banda King of Magic (dia 6), um tributo aos Queen. Os concertos decorrem sempre depois de um baile com teclistas às 21.30: Zé Marques (dia 3), Bento Silva (dias 4 e 6) e Rogério Silva (dias 2 e 5).

No último fim-de-semana das festas, conte ainda com um concerto de Amarelo, Fado ou Não (dia 7, às 22.30) e actuações da Tuna da Universidade Sénior do Centro Social Paroquial de São João das Lampas (dia 8, às 17.30) e da Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica União Assaforense (dia 8, às 18.00).

Largo de São João das Lampas e Largo do Coreto (São João das Lampas, Sintra). Vários horários. Entrada livre.

