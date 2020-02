Sisu: o estúdio de beleza natural que é um verdadeiro retiro espiritual em Cascais

O Sisu é mais do que um sítio bonito e instagramável. É um centro de beleza tal e qual como veio ao mundo – ao natural. Aqui só entram produtos orgânicos e naturais, uma demanda das irmãs Mariele Leite e Alexandra Wacksman, que andam há muitos anos a tratar a estética e a beleza por tu. Neste mini-spa em Cascais fazem-se manicures, pedicures ou tratamentos faciais e de corpo com marcas exclusivas e livre de tóxicos.

No Brasil, foram criadas num meio onde mantinham uma relação muito próxima com a natureza e tudo o que ela possa oferecer. “Fazer muito com o que a natureza nos dá sempre foi a nossa premissa”, começa por dizer Mariele.

Ambas ligadas à indústria da beleza, de formas distintas, Mariele, que está em Portugal há quase 11 anos, é quem dá a cara pelo projecto, já que a irmã mora nos Estados Unidos. “Um dia, por necessidade, chegámos à conclusão que não havia nenhum espaço deste género que juntasse todos estes serviços e que fosse de total confiança”, conta Mariele. “Decidimos que estava na hora de dar o salto e abrirmos uma coisa ao nosso gosto, minimal e harmoniosa.”

O projecto esteve nas mãos da arquitecta Margarida Matias do ateliê Arkstudio, que transformou um espaço completamente deteriorado num autêntico retiro espiritual da beleza e do bem-estar. A sensação de quem entra e fecha a porta atrás de si é a de que deixou a dura realidade lá fora e dr que a partir daqui há todo um mundo zen para abraçar.

Sanda Vuckovic

Os tons pastel transmitem só por si a tranquilidade que este sítio pede, mas o excesso de informação visual habitual nos centros de beleza aqui não entra. Tudo é o mais simples e uniforme possível – à entrada tem duas cadeirinhas viradas para a rua, onde pode esperar pela sua vez enquanto lê um livro ou uma revista, ou então apreciar o chá no final de um qualquer ritual.

“Vale a pena a pessoa dar uma freiada no tempo dela, até porque a gente trata tudo aqui como se fosse um ritual”, explica. “Não se trata de futilidades, trata-se de dar tempo a eles mesmos, dar valor e ter amor próprio. O que importa é aquele momento de relaxamento, de meditação.”

Os candeeiros suspensos demarcam as simetrias do estúdio e as prateleiras saem das paredes em forma de arcadas com os produtos alinhados na perfeição, produtos esses que além de fazerem parte dos tratamentos estão à venda – a maior parte das marcas são exclusivas e só as encontra por aqui. “Optámos por produtos naturais porque é a nossa filosofia. Não fazia sentido ter um espaço destes e ter produtos que não fossem orgânicos”, acrescenta.

A selecção contempla gamas das marcas Alex Carro, a Max & Me, a Radice Apothecary, a Milu, a The Glow, a Le Prunier, a Marine+Vine, a Moms Balm, a June ou a Clove+Hallow – há bálsamos, sprays, sabão, óleos, máscaras de rosto, batons e cremes.

Sanda Vuckovic

Junto aos expositores, está a estação de manicure, com quatro lugares alinhados onde pode tanto receber uma massagem de mãos ou uma simples manicure (6€-45€), com vernizes não-tóxicos das marcas Deborah Lippmann e Tenoverten.

A zona de corredor tem um banco corrido para os tratamentos de pedicure (8€-30€), com almofadas de ráfia e grandes taças douradas para ficar de molho – tudo combina com o espaço, sem grandes adereços, o mais minimalista possível.

Ao fundo do Sisu, há duas pequenas salas de tratamento, sendo que uma delas tem um pequeno chuveiro coberto de azulejo fosco e com produtos da portuguesa 8950 Cosmética. É dentro destes gabinetes que a maioria dos tratamentos acontece, sejam eles de rosto (35€-100€), massagens corporais (25€-65€) e depilações a laser (10€-70€/sessão), a cera (4€-22€) ou com pasta de açúcar (6€-30€) – método natural feito com açúcar, água e limão.

Se for para tratar do rosto pode optar por um detox, uma drenagem linfática facial, um lifting facial iluminador ou uma facial só para homens. No que toca a massagens corporais, há um ritual para estimular o bronzeado, massagens com bambu aquecido, massagens modelantes e linfáticas ou reflexologia.

Av. 25 de Abril, 151 (Cascais). Seg-Sáb 10.00-19.00. 21 482 2406.

