A partir de 21 de Julho, quatro bibliotecas municipais de Lisboa vão abrir portas às quintas e sextas-feiras à noite, com programação cultural para todas as idades.

As Bibliotecas de Alcântara, Marvila, Orlando Ribeiro e Palácio Galveias organizam, pela primeira vez, um projecto de programação cultural nocturna e de entrada gratuita, que promete animar as noites de quinta e sexta-feira, das 18.00 às 22.00. O objectivo é reforçar o papel das bibliotecas municipais como espaços de fruição cultural, de lazer e de proximidade.

Esta primeira edição dos “Serões das Bibliotecas de Lisboa” conta com a participação de diferentes parceiros que, inspirados pela tipologia e espaço de cada um dos equipamentos, pensaram numa oferta cultural de proximidade adequada aos seus públicos e munícipes, que inclui cinema, jogos, concertos, tertúlias, sessões de slam poetry e muito mais.

A programação arranca a 21 de Julho, às 18.30, com uma noite jogos de tabuleiros, na Biblioteca de Marvila; uma sessão de histórias para toda a família, na Biblioteca Orlando Ribeiro; e a apresentação de uma colecção de três livros sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, na Biblioteca Palácio Galveias. Já na Biblioteca de Alcântara, a festa começa às 21.00, com o recital de música e poesia Muito mais que Marias, com textos de Adília Lopes e Sylvia Plath e canções que celebram a mulher, na Biblioteca de Alcântara. Mas poderá aparecer mais cedo e usufruir do espaço.

Entre a restante oferta prevista, destacam-se, por exemplo, uma sessão de yoga nidra e meditação guiada nos jardins da Biblioteca de Alcântara (28 Jul, 21.00); uma oficina de escrita criativa na Biblioteca de Marvila (28 Jul, 18.30), mediante inscrição prévia através de e-mail; uma oficina de jogos narrativos, também mediante inscrição por e-mail, na Biblioteca Orlando Ribeiro (21, 22 e 29 Jul, 20.00); e a exibição de Florbela, de Vicente Alves de Ó, seguida de uma conversa com o realizador, na Biblioteca Palácio Galveias (28 Jul, 21.30).

Biblioteca Alcântara, Marvila, Orlando Ribeiro e Palácio Galveias. A partir de 21 Jul, Qui-Sex 18.00-22.00. Entrada livre.

