Slipknot tocam em Lisboa em Julho

Os Slipknot regressam a Portugal a 4 de Julho do próximo ano. Tocam no dia de abertura do festival VOA, que se realiza pela primeira vez em Lisboa, no Estádio do Restelo.

Estes nativos de Des Moines, no estado americano do Iowa, foram um dos nomes de proa do nu-metal de finais de 90s. O regresso a Portugal acontece duas décadas depois da edição do disco homónimo de 1999 (o segundo, mas o primeiro por uma multinacional) e cinco anos depois do mais recente álbum de originais, .5: The Gray Chapter.

O VOA – Heavy Rock Festival, que este ano acontece nos dias 4 e 5 de Julho, começou há dez anos em Vagos (as iniciais originalmente queriam dizer originalmente Vagos Open Air). Entretanto mudou-se para Corroios e, depois de um ano de paragem, reinstala-se agora em Lisboa.

Os passes de dois dias estarão à venda na Fnac a partir das 10.00 de quinta-feira, por um preço especial de 70€, limitado às primeiras mil unidades. A partir de sexta-feira, a venda estende-se aos locais habituais. Os preços vão dos 50€ por um bilhete diário aos 75€ pelos passes.

