Smålls Fashion Gallery: Balmain, Kenzo e Chloé para miúdos

A Smålls Fashion Gallery é a nova meca da moda para crianças em Lisboa. Fomos conhecer a loja em primeira mão (e queríamos levar tudo para casa).

“Lisboa está pronta!” Kirsi Altjõe, da Estónia, e Bruna Azevedo, de Vila do Conde, estavam 100 por cento convencidas disto – e repetiram-no em todas as portas a que bateram antes de abrir a novíssima Smålls Fashion Gallery. Balmain, Givenchy, Moschino, Kenzo, Karl Lagerfeld, MSGM, Dsquared2, Balenciaga e Chloé acreditaram nelas, e agora têm morada na Rua Rodrigues Sampaio, bem perto de outras lojas de luxo, como as concept stores Fashion Clinic, Stivali e Loja das Meias ou a Louis Vuitton, Versace e Gucci. A grande diferença? Esta é para miúdos.

Duarte Drago

“Quando cheguei a Lisboa, há dois anos, achei a cidade super vibrante, mas não havia oferta para crianças cool”, diz Kirsi, stylist e blogger de moda infantil. Bruna, que já trabalhava na área, alinhou na aventura de abrir uma loja de alta costura para miúdos, onde o estilo urbano predomina. Os fatos de treino da Balmain, com o logotipo da casa francesa, quase esgotaram, antes mesmo da abertura oficial: “Na inauguração, convidámos as nossas famílias e amigos para darem o seu feedback. As mães inclinaram-se mais para a Balmain; as crianças ficaram entusiasmadas com as cores e padrões da MSGM”, conta Kirsi. A marca de Milão, com t-shirts, camisolas, saias, vestidos e fatos de banho com frutas, flores, bolas e palmeiras, está logo à entrada do espaço em tons de verde, que as proprietárias querem que seja confortável para toda a família. “Gostávamos que as pessoas se sentissem quase em casa.”

Duarte Drago

Há peças para crianças dos 0 aos 16 anos – e a selecção de sapatos, outra das grandes apostas das duas sócias, vai até ao número 40. “Assim, as mães também podem comprar para elas e andar vestidas de igual aos filhos. A tendência do mini-mi não passou de moda e ainda vai durar mais dois ou três anos”, garante Kirsi.

Duarte Drago

As colecções expostas já são as de Primavera/Verão 2020, mas a loja abre mesmo a tempo das festas de final de ano – e não faltam opções mais arranjadinhas, como os vestidos da Chloé, os blazers da DSquared2 ou os sapatos da Balenciaga.

Smålls Fashion Gallery. Rua Rodrigues Sampaio, 4 (Avenida). Seg-Sáb 10.00-19.00. Dom 10.00-15.00.

