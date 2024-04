Só tem duas horas para ver o restauro dos painéis de Almada Negreiros

É já na próxima quinta-feira que a Gare Marítima da Rocha do Conde d’Óbidos abre para uma visita guiada gratuita, a propósito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. No local, habitualmente de acesso vedado ao público, decorre a obra de conservação e restauro dos painéis de Almada Negreiros e das molduras em pedra.

A visita vai decorrer entre as 17.00 e as 19.00 e exige inscrição prévia, através do formulário disponibilizado online.

Produzidos na década de 40 por encomenda do Estado Novo, os painéis são emblemas do Modernismo português. No mesmo dia, a Administração do Porto de Lisboa disponibiliza ainda visitas virtuais aos painéis das gares marítimas de Alcântara e Rocha Conde D'Óbidos, bem como aos arquivos do Porto de Lisboa, Setúbal e Sesimbra.

Gare Marítima da Rocha do Conde d’Óbidos. Qui 17.00-19.00. Entrada livre

