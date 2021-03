Soão celebra a chegada da Primavera com um menu especial

Restaurante do grupo Sea Me criou um menu para dois inspirado no Festival Holi, que se celebra este ano a 28 e 29 de Março.

O Holi ou o Festival das Cores, celebração que assinala a chegada da Primavera em vários países sul-asiáticos, não é esquecido pelo Soão – Taberna Asiática. O restaurante do grupo Sea Me disponibiliza, entre 28 de Março e 11 de Abril, um menu com pratos tradicionais indianos de diferentes regiões, juntamente com algumas reinterpretações do chef residente, Luís Cardoso.

O menu de degustação composto por quatro pratos, um acompanhamento e uma bebida foi pensado para duas pessoas e dá a provar chamuças de vegetais com chutney de malagueta, caril vindaloo de peixe e camarão, inspirado na gastronomia goesa; arroz de açafrão e lima que acompanha com pão paratha; hot gulab jamin, um dumpling de leite; uma salada raíta e um lassi de manga.

O preço é de 65€, encomendando directamente ao restaurante através do serviço de take-away. Este menu para dois também estará disponível para entrega ao domicílio através das aplicações Uber Eats e Glovo, pelo valor de 75€. A partir de 5 de Abril, o restaurante reabre a sua esplanada, podendo usufruir do menu no local.

Avenida de Roma, 100 (Alvalade). 21 053 4499.

