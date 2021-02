Soão festeja ano do boi com um menu especial até ao fim de Fevereiro

Pode ser que seja desta que deixamos 2020 realmente para trás – aproveite a celebração do ano novo chinês para encomendar um banquete à altura e deixar as más energias lá atrás. O ano do boi começa dia 12 de Fevereiro e o Soão, restaurante pan-asiático do grupo Sea Me em Alvalade, tem um menu completo especial até ao fim do mês.



2021 marca a chegada do ano do boi – ou búfalo, porque é tudo uma questão de tradução – e, para festejar, o chef Luís Cardoso fez um menu para duas pessoas, disponível para take-away (65€) ou entrega (65€).



Tudo começa com jiaozi de wagyu, a versão chinesa das gyosas, e com os dim sum de champanhe, lavagante e gambas. Os dim sum são, aliás, uma das peças centrais da celebração do ano novo chinês, uma vez que a par dos spring rolls simbolizam riqueza e quantos mais comer, mais dinheiro terá.



O prato principal será um hot pot, uma espécie de fondue chinês, de wagyu, legumes e cogumelos, que será embalado de forma a terminar em casa. A sobremesa chama-se sago e são pérolas de tapioca com leite de coco e manga.



Este menu vai estar disponível de 12 a 28 de Fevereiro, de segunda a sexta-feira entre as 12.00 e as 15.30 e das 18.30 às 22.30, e aos fins-de-semana entre as 12.00 e as 22.30, ininterruptamente. Poderá ser encomendado através do site do Soão.



