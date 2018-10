Sobe, sobe, balão sobe: há viagens grátis de balão de ar quente em Lisboa

Já alguma vez experimentou subir aos céus num balão de ar quente? Se não, no sábado, dia 3 de Novembro, terá uma oportunidade para o fazer. O melhor? É gratuito e sem inscrição. Basta aparecer na Praça do Império, entre as 18.00 e as 02.00.

A iniciativa é do Festival Internacional Balões de Ar Quente, que acontece depois, de 5 a 11 de Novembro, no Alentejo. O evento gratuito serve de antecipação e amostra do festival e promete oferecer a Lisboa, caso São Pedro assim o permita, um espectáculo de cor, luz e som, muita música, e o melhor da vitivinicultura nacional.

No que diz respeito aos balões de ar quente, a organização vai proporcionar voos cativos. É o mesmo que dizer, um voo preso apenas com subida e descida.

O grande destaque do evento, no entanto, tem o nome de “Night Glow”, um espectáculo visual que conjuga luz, cor e música, em que os pilotos preparam os seus balões, presos com cordas a alguns metros do chão, para descolagens controladas.

A programação do evento é um convite aberto para a 22ª prova internacional, organizada pela Publibalão em cooperação com o Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo. Este festival decorrerá de 5 a 11 de Novembro nas localidades de Campo Maior, Benavila, Fronteira, Monforte e Ponte de Sor e contará com a participação de 35 equipas de várias nacionalidades.

E se voar não fosse suficientemente aliciante, todos os voos realizados revertem para causas solidárias e visam ajudar a Coração Delta e as Corporações de Bombeiros dos respectivos concelhos do Alto Alentejo.

A iniciativa levada a cabo na Praça do Império é totalmente gratuita, contudo, se está a pensar aventurar-se em voos livres, terá de rumar ao Alentejo e adquirir um voucher solidário no valor de 50 euros, enviando inscrição para reservasasf@gmail.com.

Texto editado por Cláudia Lima Carvalho

