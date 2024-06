Sobrevoar Lisboa e bater bolas com João Sousa. Agora a Uber é toda uma experiência

A propósito dos dez anos em Portugal, a Uber One vai proporcionar a alguns dos seus clientes experiências, no mínimo, especiais. Em Junho, há viagens de helicóptero. Em Julho, há partidas de ténis com João Sousa.

A celebrar dez anos da sua chegada a Portugal, a Uber preparou algumas experiências para incluir alguns dos clientes – os da Uber One, em particular – nas comemorações. E começa tudo com uma viagem de helicóptero. Entre 19 e 21 de Junho, uma dezena de clientes vão levantar voo, em Lisboa e no Porto, rumo às cidades onde vivem e/ou trabalham. De Tires a Algés ou de Vilar de Luz a Massarelos, logo pelas nove da manhã, as viagens prometem ser inesquecíveis.

"Queremos ir mais longe na relação com o consumidor, pelo que a partir de hoje, a subscrição Uber One passa a aliar aos seus benefícios competitivos de entregas e viagens, únicos no mercado, uma componente aspiracional, ao proporcionar experiências exclusivas, verdadeiramente únicas e inesquecíveis, apenas acessíveis a membros", afirma Francisco Vilaça, director-geral da Uber Portugal, em comunicado, que refere as novas experiências da plataforma como algo a manter, para além do aniversário.

Um projecto que nasce em Portugal e que não vai ficar por aqui, até porque em Julho haverá uma nova ronda. Aí, a experiência em questão será desportiva – uma partida de ténis com João Sousa, o português que mais longe chegou no ranking da ATP. A oportunidade chegará a 20 de Julho e estará reservada a cinco clientes Uber One.

Em Setembro, os felizes contemplados poderão receber em casa um chef à escolha (entre alguns restaurantes parceiros da Uber ainda a anunciar) para um jantar privado que pode ir até dez pessoas.

A selecção seguirá sempre métodos diferentes, pelo que, para se habilitarem à primeira experiência Uber One, a viagem de helicóptero, os utilizadores do serviço terão de se inscrever na plataforma até dia 16 de Junho, deixando uma frase criativa sobre o impacto da Uber na sua vida.

+ Belcanto é o 31.º melhor restaurante do mundo e Disfrutar, de Barcelona, o primeiro