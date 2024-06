Belcanto é o 31.º melhor restaurante do mundo e Disfrutar, de Barcelona, o primeiro

A gastronomia portuguesa tem vindo a ganhar destaque a nível internacional, mas José Avillez continua a ser o único representante de Portugal na ambicionada lista dos World’s 50 Best Restaurants, cuja cerimónia de entrega de prémios aconteceu esta quarta-feira em Las Vegas. O Belcanto, que no ano passado tinha tido uma subida impressionante de 21 lugares (de 46 para 25), está agora em 31.º. Os grandes vencedores da noite foram Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas com o seu Disfrutar, restaurante em Barcelona com três estrelas Michelin.

©DR

“A primeira aventura culinária do admirado chef José Avillez leva os comensais por uma viagem pela cozinha contemporânea portuguesa”, lê-se na apresentação do Belcanto no site dos 50 Best, grandes concorrentes do Guia Michelin, que destaca ainda pratos como a “Horta da Galinha dos Ovos de Ouro”, criado em 2008 e hoje um clássico do restaurante no Chiado.

O Belcanto é, talvez, o mais icónico dos restaurantes com estrela Michelin no país e tudo se deve a José Avillez e à sua equipa de luxo perfeitamente alinhada. Com duas estrelas Michelin, é uma experiência desde o momento em que se passa a porta. Num ambiente requintado, mas ainda assim descontraído para que todos se sintam à vontade e aproveitem a experiência como esta deve ser aproveitada, o chef propõe dois menus de degustação. Se no menu dos clássicos (235€) se apresentam os pratos mais emblemáticos do restaurante, no menu paisagens (250€) conta-se a história de um Belcanto em evolução com pratos que podem sempre ir mudando conforme as experiências na cozinha.

"Este reconhecimento é importante para o Belcanto, mas também para Lisboa e para Portugal, porque contribui para a divulgação da cozinha portuguesa em todo o mundo e reforça o valor do nosso país enquanto destino gastronómico e turístico. É com orgulho que representamos Portugal nesta prestigiada lista há vários anos", comentou José Avillez sobre a distinção.

Ao Disfrutar, cujas apostas o punham em primeiro, seguiu-se o Asador Etxebarri, em Atxondo, do chef basco Victor Arguinzoniz, e o Table by Bruno Verjus, em Paris. O top cinco encerra com o DiverXO, em Madrid, de Dabiz Muñoz, e o Maido, em Lima, de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura.

A lista final dos 50 melhores restaurantes é decidida por um painel 1080 peritos gastronómicos, espalhados por todo o mundo, entre chefs, jornalistas e influenciadores. Do resultado da votação surge, na verdade, uma lista de 100 restaurantes (sendo o Belcanto o único representante português). Quando a gala anual acontece já se sabem os restaurantes que ficaram entre as posições 51 e 100.

Desde 2019 que os restaurantes que ficam em primeiro lugar não podem voltar a entrar no ranking, passando para uma lista à parte que reúne os melhores dos melhores, onde está, por exemplo, o espanhol El Bulli ou o italiano Osteria Francescana – e agora também o peruano Central, de Virgilio Martinez e Pía León, que ficou no número um no ano passado.

A lista completa pode ser consultada aqui.

