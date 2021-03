Solar dos Presuntos muda-se temporariamente para o Prior Velho

O Solar dos Presuntos saiu temporariamente da Rua das Portas de Santo Antão, mas vai manter o serviço tal como o conhecemos, a partir da Casa do Marquês, no Prior Velho. “A família, que já conhecemos há muito, ofereceu-se para nos emprestar a cozinha, sem qualquer custo, para que pudéssemos continuar a trabalhar”, revela ao telefone Pedro Cardoso, filho de Evaristo Cardoso, fundador do restaurante de alta cozinha de Monção.

O anúncio da mudança temporária de morada foi feito no Instagram no passado domingo, 28 de Fevereiro, com informação adicional acerca da actualização das taxas de entrega. “Vamos verificar se a sua morada é mais próxima do Solar ou da Casa do Marquês e assumimos sempre a taxa mais reduzida”, lê-se na publicação.

As obras de remodelação do Solar, que arrancaram há mais de quatro anos mas só agora levaram ao encerramento do espaço, devem demorar mais quatro meses a finalizar. “A previsão de abertura, se tudo correr bem, é 1 de Julho”, partilha com a Time Out Lisboa Pedro Cardoso. “Será um restaurante de 1974 dotado de tecnologia avançada, com mais uma sala com luz natural, uma cozinha de produção, uma escola, uma garrafeira e um terraço.”

Até Julho, poderá continuar a encomendar ou a ir levantar as suas refeições à Casa do Marquês, na Avenida Severiano Falcão, de segunda a domingo, entre as 11.00 e as 20.00. Na ementa, além de refeições prontas – que vão da entrada à sobremesa – encontra também refeições pré-cozinhadas para finalizar em casa, como polvo à galega (17,50€), e refeições congeladas para guardar e cozinhar quando quiser, como bacalhau com natas e gambas (32€/1kg).

