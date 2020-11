Solar dos Presuntos vai doar 10% da receita desta semana à União Audiovisual

Entre esta segunda-feira e o próximo sábado, pode encomendar do Solar dos Presuntos com a certeza de que estará a contribuir para ajudar os profissionais do sector audiovisual.

A iniciativa foi anunciada esta segunda-feira, 16 de Novembro, nas redes sociais do Solar dos Presuntos: o restaurante de alta cozinha de Monção vai doar à União Audiovisual 10% da receita que for angariada pelo serviço de entrega ao domicílio até sábado, dia 21. “O sector da restauração está, como é fácil perceber, a passar um mau bocado, mas é preciso olhar para quem está há quase um ano sem receber um único vencimento”, diz ao telefone Pedro Cardoso, filho de Evaristo Cardoso, fundador do Solar dos Presuntos.

A União Audiovisual procederá à distribuição da receita angariada na próxima semana. E a ideia do restaurante é continuar a doar bens alimentares equivalentes a 10% da sua receita nos próximos tempos. “Vamos ajudar enquanto for possível”, garante Pedro Cardoso, que admite ainda não saber se a próxima doação irá ou não para a mesma instituição.

Para ajudar, só tem de encomendar por telefone (210 533 653 ou 961 146 436), entre as 11.00 e as 21.00, e escolher uma das três modalidades disponíveis: marcação de data e hora, entrega após o pedido (previsão de 60 minutos para a zona central de Lisboa) ou take-away (se não se importar de ir levantar a encomenda no restaurante). A taxa de entrega ao domicílio varia entre os 6,90€ e os 25€. Encomendas com valor superior a 100€, até 15 km, têm entrega gratuita.

A ementa, disponível para consulta online, inclui pratos prontos a comer como polvo à galega (17,50€), sopa de santola (16,75€), cabrito assado no forno à Monção (28€) e pataniscas de bacalhau (19,50€). Há ainda opções pré-cozinhadas, como vitela barrosã assada no forno (29€), e congeladas, como bacalhau com natas e gambas para duas a três (32€) ou para quatro a seis pessoas (62€).

Rua das Portas de Santo Antão, 150 (Restauradores). Seg-Sáb 11.00-21.00. 210 533 653 ou 961 146 436.

