Soldado Milhões, a história do herói português em três episódios

A história de Aníbal Augusto Milhais, o herói português da batalha de La Lys, travada há 100 anos, e se divide entre as trincheiras de França em que se distinguiu o “Soldado Milhões”, e o Portugal de 1943, chega agora à RTP em três episódios.

Em Abril, por ocasião do centenário da Batalha de La Lys, Soldado Milhões, um raro filme de guerra português, realizado por Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa, estreou-se nos cinemas. Agora, por ocasião do armistício da I Guerra Mundial, o Soldado Milhões de Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa chega à RTP1, na forma de uma minissérie de três episódios. E a produtora Ukbar Filmes sublinha que esta “não é apenas uma versão alargada da longametragem que estreou em Abril. É um produto audiovisual diferente, com mais de uma hora de conteúdo original.”

Soldado Milhões conta a história do dito militar, de nome real Aníbal Augusto Milhais, que ficou para a história como o herói da Batalha de La Lys. A acção narrativa divide-se entre a I Guerra Mundial e o ano de 1943, quando Milhais, já pai de família, persegue um lobo, acompanhado pela filha, em Valongo, a terra onde vive. Apesar de algumas imprecisões e falhas, há um esforço notório na recriação do conflito e da época. O que torna tudo mais especial.

RTP1. Sáb 21.00 (estreia)

