Solo: o café de especialidade chegou a Paço de Arcos

O café de especialidade é uma tendência em crescimento e um culto para grandes apreciadores de café. Paula Pereira apercebeu-se disto quando começou a estudar o que queria servir no seu projecto a Solo, um café de bairro em frente ao jardim de Paço de Arcos com bebidas de café, opções de pequeno-almoço, brunch e almoços.

O espaço tem apenas duas portas envidraçadas para a rua, sem janelas, mas as paredes brancas e a decoração minimalista, com madeira clara e apontamentos aqui e ali, faz com que seja um café muito luminoso. “Gosto muito de espaços destes enquanto cliente”, conta Paula, que mora na zona de Oeiras e não encontrava nenhum café do género nas redondezas. Aos poucos foi alinhavando o que queria aqui ter, com a ajuda também de Pedro Abril, da Taberna Sal Grosso, que foi chef consultor do espaço. As bebidas de café são feitas com café 100% arábica, do Peru, produzido a uma altitude de 1800 metros, com aroma a caramelo e passas.

Fotografia: Manuel Manso

“Não é para beber a bica e despachar. É um sítio para estar”, reforça, falando da componente de bairro que aqui ainda existe – antigamente, no espaço do Solo, viveu uma taberna e uma mercearia e os vizinhos desses tempos já lá foram testar e aprovar o café. Há espressos (1,20€), galões (2,50€), capuccinos (2,80€) ou café de filtro (2,50€).

Fotografia: Manuel Manso

A carta é curta mas focada em opções de qualidade para pequenos-almoços, brunches, lanches e também almoços. Há torradas, tostas e bruschettas com o pão de fermentação lenta da Cria Artisanal Bakery, panquecas insufladas e saborosas, servidas em torres de três, com mel e xarope de ácer numa versão mais simples (4€), com fruta da época (5€), banana e nutella (5€) ou frutos vermelhos, chocolate e chantilly (6€).

Há ovos mexidos (4€), estrelados com baked beans (5,50€) ou omeletes (a partir de 4€), saladas compostas, como a de cuscuz com legumes assados e feta (6€) e uma montra de bolos e salgados caseiros que vai rodando, com empanadas argentinas ou o bolo de frutos vermelhos, alfazema e champanhe.

Fotografia: Manuel Manso

Aos almoços há um menu (7,50€) que todos os dias muda – já houve feijoada à transmontana e arroz de frango no forno, opções mais portuguesas, mas também frango thai ou uma bowl mexicana.

O brunch da casa é servido todos os dias a partir das 11.00, e inclui sumo de laranja natural, uma bebida de café (entre galão, café de filtro ou cappuccino), ovos mexidos, fatias de pão, bolo do dia e iogurte grego com granola caseira e fruta (12€).

Avenida Marquês de Pombal, 5 (Paço de Arcos). 21 014 5262. Qua-Sex 09.30-19.00, Sáb 10.00-19.00, Dom 10.00-18.00.

+ Os melhores sítios para tomar café em Lisboa