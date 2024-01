Somos livres para emigrar ou emigramos para ser livres?

Neste espectáculo multidisciplinar, exploram-se os temas da liberdade, da emigração e da família. ‘Saudade’ tem autoria de João Pires e é apresentada no Estúdio Time Out, entre 10 e 19 de Janeiro.

Este ano, celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. São 50 anos de liberdade de novo encontrada, mas que ainda assim é procurada por muitos. Seja por necessidade ou por escolha, vários viajam para fora do país em busca de um lugar que os acolha. É de emigração, de liberdade, do que é ser português e do que é ser filho, mãe, pai, irmã que se centra Saudade. Com texto e criação de João Pires, a peça estreia esta quarta-feira, 10 de Janeiro, no Estúdio Time Out.

Esta é a história de uma ida ao teatro e, acima de tudo, de uma família. Emigrada em Basileia, a família Portugal torna-se, em simultâneo, objecto central e mera espectadora da peça. A partir das suas vivências como emigrantes e das relações entre eles, os cinco membros da família recontam episódios da sua vida, bem como reinterpretam a ida ao Theater Basel, que dá o mote para a criação da peça. Para o autor e criador, João Pires, o tema nasce de um universo pessoal. “A emigração é um tema que também me é muito familiar. Eu tenho toda a minha família a viver exactamente no espaço onde se passa este espectáculo, que é Basileia, na Suíça, então também queria muito falar sobre a emigração, porque eu próprio também fui emigrante.”

Pelas duas portas laterais que vão dar ao estúdio, um a um entram os actores em cena. Em consonância com as batidas da música e com as luzes, os actores, vestidos de preto e branco, caminham em direcção ao centro do palco. O cenário, quase vazio, comporta apenas algumas cadeiras, nas quais os actores se vão sentando a assistir aos restantes, que se expressam acerca dos contornos da experiência como emigrantes, abordando questões em torno da identidade, liberdade e descriminação.

Mario Pires

Por outro lado, reinterpretam cenas da peça que foram ver numa passada ida ao teatro. Surge assim a utilização da metateatralidade, “porque eu trabalho muito as fronteiras entre a realidade e a ficção, trabalho muito as fronteiras entre passado, presente e futuro, e as fronteiras também físicas, neste caso o facto de estarmos a falar de outro país”, explica o encenador.

À medida que a acção se desenrola, uma câmara, que viaja de mão em mão, filma diferentes perspectivas das personagens, que começamos a conhecer. Estas ganham novas dimensões, realçando a multiplicidade de emoções que habita o espaço. Os vídeos são depois passados no ecrã atrás do palco. Em simultâneo, as batidas da bateria, tocada ao vivo por Samuel Dias, servem de fio condutor da história. O espectáculo vive da multidisciplinaridade. “Sinto que todas estas artes são muito fortes e podem, sem dúvida, fazer-nos pensar muito, e juntar todas estas coisas faz-nos pensar muito e sentir muito num espectáculo.”

Mario Pires

A criação da peça, que resulta da reflexão de temáticas e também de pesquisa e estudo acerca das mesmas, é atribuída a um processo colaborativo, do qual João Pires salienta a importância. “Eu não sou o criador, quer dizer eu sou o criador do espectáculo, mas o espectáculo é feito de todas as matérias que os outros artistas também me dão”, afirma. O elenco conta com José Fidalgo, Marta Gil, Catarina Siqueira, Afonso Laginha e Sandra Sousa.

Saudade chega ao fim quando os dois primos adolescentes da família proferem um discurso sobre a liberdade e sobre o direito de existir e de viver com dignidade. A peça quer ser um manifesto pensado para um “país tão caloroso como o nosso que não tenha a capacidade, ou a informação, ou a educação suficiente para podermos chegar a outros lugares de maior respeito, tolerância, empatia”.

Estúdio Time Out (Mercado da Ribeira). 10-19 Jan. Qua-Sáb 21.00. 15€

+ Gulbenkian programa três dias gratuitos à volta do acesso à arte



+ Na ópera, há que deixar as sopranos morrer