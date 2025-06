O festival que acontece no Beato, em várias salas de espectáculo, vai contar ainda com Lua de Santana, Rakky Ripper ou os 800 Gondomar.

O MIL – Lisbon International Music Network acaba de anunciar uma nova vaga de confirmações para a edição de 2025, que decorre de 8 a 11 de Outubro no Beato, em Lisboa. Entre os artistas estão nomes como Sophia Chablau e Filipe Vaqueiro e artistas nacionais como os Sunflowers ou os 800 Gondomar.

Nesta nova ronda de confirmações, destaque para Lua de Santana, artista com raízes em Vigo e na Bahia, actualmente a viver em Madrid, onde desenvolve o seu projecto de estreia. O Brasil marca presença também com MC Tchelinho, figura central do colectivo Heavy Baile e colaborador de nomes como Pabllo Vittar, BaianaSystem e Glória Groove.

Do mesmo país chega o duo composto por Sophia Chablau e Filipe Vaqueiro, que explora composições autorais sustentadas por guitarras, teclados e órgãos numa sonoridade própria. De Portugal, os Ideal Victim apresentam um punk cru e atmosférico, com influências do hardcore britânico, surf rock e rockabilly, enquanto os Cortada – que editaram o EP de estreia, Gānbēi, no início de Maio – se destacam como uma das bandas mais promissoras da nova vaga de música de guitarra nacional.

Também de Portugal, os Sunflowers regressam com o seu psicadelismo e noise rock, Travo levam ao Beato a fusão energética entre o garage rock e a psicadélica que tem conquistado palcos internacionais, e os 800 Gondomar apresentam o seu rock barulhento e irreverente depois de digressões pela Europa, Japão e África. Em registo mais introspectivo, roadkill revela um universo íntimo e cru.

A artista luso-angolana Mariela, por sua vez, traz ao MIL uma sonoridade que cruza kizomba, zouk, R&B, trap e afrobeat. A diversidade de vozes lusófonas estende-se ainda a Silvino Branca, cantor cabo-verdiano que representa o kotxi pó, vertente contemporânea do funaná.

Do lado espanhol, o festival acolhe Rakky Ripper, nome de referência da pop electrónica alternativa e figura habitual em palcos internacionais, bem como Azuleja, jovem artista que se tem destacado pela sua abordagem consciente e arrojada à pop. Ainda de Espanha, o duo HiraHira Violence Club apresenta um projecto marcado por violência sónica e delicadeza visual. Já da Suécia chegam os The Family Men, com uma sonoridade crua e imprevisível, feita de samplers, percussões metálicas e distorção lo-fi.

Com este anúncio, o MIL reafirma-se como espaço de descoberta e antecipação das novas tendências musicais, algo que se reflecte também na procura crescente por parte da comunidade artística. A Open Call do festival, encerrada na última terça-feira, bateu o recorde de candidaturas, com mais de 2.200 inscrições provenientes de 140 países. Além dos passes gerais, estão agora disponíveis bilhetes diários.

Antes da edição oficial, o festival aquece com o MILímetro, que se realiza já este sábado, 21 de Junho, no Beato Innovation District, com entrada livre. Pensado a partir do universo do festival MIL, o cartaz inclui nomes emergentes como Lesma, Humana Taranja, Estilhaços e DJ sets de Alex D’Alva Teixeira, Marta & Joana, Indi Mateta e Tuta.

Beato (Lisboa). 8-11 Out (Qua-Sáb). 50€ (passe geral)

