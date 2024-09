Há quem faça uma festa sempre que encontra um trevo de quatro folhas. Há quem se recuse a passar por debaixo de escadas. E há até quem ache que vai ter sorte em dias de azar. É verdade. Os picos de apostas não têm apenas a ver com os valores dos jackpots em jogo. “O mesmo acontece em ocasiões especiais, como por exemplo nas sextas-feiras 13”, partilha Sofia Patrício, assessora de imprensa dos Jogos Santa Casa.

A primeira sexta-feira 13 deste ano acontece já este mês, a 13 de Setembro. “Uma ocasião que os Jogos Santa Casa não deixarão de assinalar”, adianta Sofia Patrício, antes de revelar que, para jogos sociais como as lotarias e o Placard, que não incluem jackpots na sua estrutura de prémios, os factores que desencadeiam as apostas também estão mais relacionados com temas específicos. “Um exemplo disso é a Lotaria Clássica de Natal ou um grande jogo de futebol no caso do Placard.”

Por outro lado, a sazonalidade também costuma contribuir para os picos de apostas. Por exemplo, no Euromilhões e no Totoloto, “os picos de procura estão também associados a momentos em que as pessoas voltam ao trabalho, nomeadamente em Setembro e no início de cada ano civil, em Janeiro”.

Se também quiser apostar, mas sem arriscar a sua sorte, aproveite a programação dos 240 anos da primeira extracção da Lotaria Nacional, que inclui um dia de jogos de tabuleiro este sábado, 7 de Setembro, das 10.00 às 18.00, no Museu de São Roque e na Sala de Extracções. Além disso, há uma exposição para ver até domingo, dia 8. Patente temporariamente no Museu de São Roque, “As memórias da primeira Extração da Lotaria Nacional do Arquivo Histórico da SCML” inclui o decreto de aprovação do jogo da Lotaria assinado pela rainha D. Maria e a primeira extracção da Lotaria Nacional, que se realizou a 1 de Setembro de 1784, num sorteio que durou 34 dias.

