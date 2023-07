Souldough Pizza: um segredo bem guardado em Cascais

Entre os muitos restaurantes do centro da vila de Cascais, eis que encontramos uma casa – ou uma guesthouse ligada ao surf, neste caso – que nada tem a ver com a vizinhança, mas que se enquadra na perfeição. Ao contrário da vizinhança, que exibe grandes esplanadas na Rua Amarela, o Legasea, aberto em 2019, na rua Nova da Alfarrobeira, escolhe guardar os seus segredos. E que segredos. Só depois de subir umas escadas e entrar na moradia é que nos apercebemos da dimensão. Além dos quartos, tem pátios, salas, uma loja, e até um terraço. Mas a grande novidade é mesmo a pizzaria.

Francisco Romão Pereira Souldough Pizza

A Souldough, que durante a sua longa estadia na Aldeia da Praia, em Colares, Sintra, conquistou muitos estômagos, mudou-se para lá em Março e levou tudo consigo, inclusive o imponente forno a lenha. “Estamos felizes por estar aqui. Deixámos de gostar da dinâmica na Aldeia da Praia”, confessa o responsável, Jazz Signoretti. O convite chegou de Duarte Norton Reis, do Legasea, um fã irremediável destas pizzas. “A comida junta as pessoas. Numa viagem de surf, fiquei num hotel com uma pizzaria. Acabei por partilhar pizzas com pessoas que não conhecia”, conta Duarte Reis.

Francisco Romão Pereira Arancini

Entre as entradas estão as bruschettas, como a de creme de queijo azul de búfala, cebola caramelizada e redução de vinagre balsâmico (8€) e também os arancini (6,5€), bolinhos fritos recheados com risotto. As pizzas napolitanas são de fermentação lenta, o que ajuda na digestão. “É uma fermentação de 48 a 72 horas. Os queijos, a farinha, o molho de tomate vêm de Itália, mas vegetais são daqui. No fundo, tentamos respeitar os ingredientes sazonais”, esclarece o pizzaiolo. La Dolce Vita, com molho de tomate, grana padano, queijo straciatella, pesto e manjericão (14 euros) é uma das opções. Outra é a Summertime in Naples (15€), com creme de ricotta, provola, tomate semi-seco, hortelã e curgete marinada. Para terminar há tiramisú (5€) e cheesecake de limão (6€) – estes não se comem sem talheres. E para beber há cervejas artesanais, kombuchas e cocktails.

Francisco Romão Pereira

Tudo isto para ser provado em qualquer sítio – do pátio ao terraço onde, de manhã, se pratica yoga. “O espaço é cheio de recantos e acabas por não ter a sensação de um restaurante cheio de gente”, sublinha Duarte. Ao todo são 85 lugares. Para já, a Souldough abre apenas ao fim do dia, durante a semana, e está aberta o dia todo durante o fim-de-semana. “Tem estado sempre cheio, aos domingos é uma loucura. A média é de 270 pizzas a sair no fim-de-semana”, comenta. Em breve esperam começar a servir saladas e outros pratos mais frescos para os dias de calor.

Rua Nova da Alfarrobeira, 5 (Cascais). Ter-Sex 17.30-23.30, Sáb-Dom 12.30-23.30.

+ Musa da Praia: uma antiga torre de água que agora abastece com cerveja

+ Sai uma fornada de cookies no Time Out Market