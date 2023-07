Musa da Praia: uma antiga torre de água que agora abastece com cerveja

Entre a Praia das Maçãs e a Praia Grande, com vista de mar e serra, fica a Aldeia da Praia, a antiga colónia da CP, em Colares, que, além de um hostel, de uma loja, de um parque infantil, de um supermercado e de vários restaurantes, tem agora uma conhecida cervejeira: a Musa. Com uma esplanada ampla, partilhada com os vizinhos, e alguns lugares ao balcão, a Musa da Praia “é um espaço para as pessoas virem, descalçarem os sapatos e beberem uma cerveja ao final da tarde ou antes do almoço”, esclarece Bárbara Simões, directora de comunicação da marca de cerveja artesanal.

Francisco Romão Pereira

Foi em Maio, altura em que a marca comemorou sete anos de vida, que a cervejeira se instalou oficialmente em Sintra, mas a verdade é que “já havia muita Musa neste sítio”, garante Bárbara Simões. É que o espaço, além de já ter sido uma torre de água, foi também o Hops and Drops, um bar que vendia cerveja artesanal. “Tínhamos muito carinho pelo bar. Entretanto, a dona engravidou, decidiu que não queria continuar com o projecto, e perguntou se queríamos ficar com ele. Como não tínhamos nenhum bar na praia, e como é um espaço pequeno e relativamente simples de pôr em prática, acabámos por dizer que sim”, conta.

O cenário inspira, claro, a estética do bar. Em referência à praia, as torres de onde sai a cerveja imitam pás e também há apontamentos vermelhos e azuis que lembram barraquinhas. “O projecto é do estúdio Joana e José, que também fizeram o projecto de Marvila. O briefing é sempre trazer a Musa para aqui, mas adaptando ao contexto, ao ambiente. Tentamos não uniformizar para não ser uma espécie de franchise. Cada sítio tem a sua personalidade e a sua aura”, sublinha a responsável pela comunicação.

Ao contrário das outras moradas em Marvila e na Bica, em Lisboa, e nas Virtudes, no Porto, aqui não se serve comida. “São 30 metros quadrados, é um espaço muito pequeno, e a própria Aldeia da Praia funciona quase como uma espécie de praça de alimentação, com comida tailandesa, hambúrgueres, pizzas, sushi…”, justifica Bárbara Simões. Só não pode faltar com o que matar a sede e, nisso, a Musa não falha. Há dez opções de cerveja artesanal, como a clássica blondie ale (2,70€-4,90€), uma blonde ale; ou a born in the ipa, uma pale ale (3,20€-5,80€), mas também a erva prince (3,30€-5,80€), uma sour de gengibre e erva-príncipe, fresca e ácida, para os meses quentes.

Além da cerveja, também há vinho, refrigerantes, sumos e café. Em breve, lançam-se com cocktails servidos à pressão. “Os espaços da Musa são todos um bocadinho diferentes, mas todos eles acabam por ter um cunho comum, ou seja, nós tentamos respeitar sempre muito a envolvência e o que é que o espaço nos traz. Aqui, a questão do cocktail faz sentido, uma coisa mais fresca”, afirma a directora de comunicação.

A Musa não seria a mesma se não tivesse programação. E, por isso, têm feito, em alguns domingos, festas com forró ou cumbia. “Este espaço pede uma música mais orgânica e não uma coisa tão electrónica”, alega Bárbara Simões.

Francisco Romão Pereira

O Inverno nesta zona de praia pode assustar alguns negócios, mas a directora de comunicação mostra-se confiante. “Isto não deixa de ser um espaço um bocado no meio do nada, com as suas dificuldades. Mas tem aquela magia da serra. No próprio Verão, às vezes, está frio. Isto é um microclima e vamos estar sempre um bocadinho à mercê das condições climatéricas; de qualquer das formas, acredito que consigamos dar a volta”, remata.

Em breve, o horário de funcionamento vai mudar. É ficar atento às redes sociais da marca.

Avenida do Atlântico S/N Antiga Colónia de Férias da CP (Colares). Ter-Sex 12.00-16.00/ 18.00-22.00, Sáb-Dom 12.00-22.00

