Carcavelos em festa, com três dias de música, insufláveis e sardinhas

As Festas de Carcavelos e Parede realizam-se de 21 a 23 de Julho, no Mercado Municipal. A entrada é livre.

Pedro Mafama, a dupla True Blood (DJ Kwan e DJ Big), Profjam e Nu Bai Sound são alguns dos artistas a dar-nos música nas Festas de Carcavelos e Parede, que acontecem de 21 a 23 de Julho, no Mercado de Carcavelos. Além das actuações ao vivo, a programação inclui várias actividades para todas as idades, desde um circuito de skate até um espaço para crianças com insufláveis e jogos tradicionais.

No dia 21, os concertos começam às 20.00 (True Blood, Profjam e Nu Bai Sound), mas a festa estará a acontecer desde as 14.00. Já a 22 de Julho, a música é temática, com a Festa M80, também a partir das 20.00. Neste dia, há sardinhada a partir das 17.00, no Jardim Júlio Moreira. Segue-se, a 23 de Julho, o Dia da Família, com insufláveis, uma arena de gaming, a banda Atchim e muitas outras actuações, incluindo a de Pedro Mafama, para acabar em grande.

Durante os três dias, haverá ainda um circuito de skate, com o apoio da Bana Skate School, com experiências para todas as idades na sexta e no sábado, a partir das 14.00, e no domingo, às 10.00; um espaço para crianças, com insufláveis, pinturas faciais, experiências de gaming e jogos tradicionais.

Mercado de Carcavelos. 21-23 Jul, Sex-Sáb 14.00, Dom 10.00. Entrada livre

