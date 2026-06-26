Space Bites: há uma hamburgueria intergaláctica em Telheiras

Abriu no Verão passado e é totalmente inspirada no Espaço. Os hambúrgueres são prensados em formato de ovni e levam ingredientes como picanha grelhada, ananás, ou hash browns.

Fátima Rafi é formada em engenharia e o marido, Golam Asshfac, em finanças. Mas sempre tiveram o sonho de ter um projecto de restauração. Foi então que, há cerca de dez anos, abriram um restaurante de comida saudável em Moçambique, onde viviam. “Há cerca de três anos, viemos para Portugal por causa do trabalho do meu marido e sempre tivemos aquela pulga atrás da orelha. Também queríamos ter algo relacionado com comida cá, porque é o que gostamos, mas uma coisa diferente. Depois de muito pensar, surgiu a ideia de uma hamburgueria”, começa por contar Fátima Rafi, que abriu a Space Bites no Verão passado, em Telheiras.

Quem já lá entrou sabe que a decoração do restaurante é inspirada no Espaço. E o mesmo acontece com os hambúrgueres, que são prensados em formato de ovni e vão buscar os seus nomes a planetas ou galáxias. “Comecei a pesquisar ideias quando me apareceu um pop-up de um sítio com hambúrgueres em forma de ovni, na Coreia. Achámos interessante por ser um hambúrguer fechado”, diz a proprietária, que confessa ter ficado a conhecer o Taste Invaders – restaurante com um conceito semelhante que abriu em 2022, em Alvalade – já depois de inaugurar o Space Bites. “Pensávamos que éramos os únicos, mas há espaço para todos”, considera.

No menu, há oito opções de hambúrgueres, feitos com pão de batata doce. O Galaxico (7,50€) é o clássico, com queijo, alface, tomate e molho; o BacoNova (9€), que leva queijo, bacon, cebola caramelizada, alface, tomate e molho, e o HashSolo (9€), que leva queijo, cebola panada, hash browns, tomate e molho são os mais populares. “São os que as pessoas mais gostam, porque sentem que é algo diferente. A ideia do hash brown surgiu porque, normalmente, comemos batata frita a acompanhar, então pensámos ‘porque não pôr batata dentro do hambúrguer?’”, explica Golam Asshfac.

Rita Chantre

Ainda assim, o PicaX (10,50€) talvez seja o mais inovador: tem picanha grelhada, ananás grelhado, queijo branco e molho especial. “Um dos pratos mais famosos que temos no nosso restaurante em Moçambique é a picanha, por isso, quisemos trazê-la e pô-la dentro de um hambúrguer. No início, nem sequer fazia parte do menu, mas viralizou e as pessoas gostaram tanto que pediram para colocarmos no menu”, continua o proprietário. A ideia é lançar um hambúrguer novo todos os meses. Já tiveram um com guacamole e Doritos, agora pensam em fazer algo alusivo à bifana.

Falta mencionar o Jalupiter (9€), com queijo, bacon, jalapeños, alface, tomate e molho; o Solarix (8€), com frango panado, queijo, alface, tomate e molho; o Lunark (7,50€), que é igual ao anterior, mas leva frango grelhado; e finalmente o Veganaut (9€), a opção vegana. Por mais 2,50€, é possível acrescentar batatas fritas, normais ou doces, e um refrigerante. Há ainda outros acompanhamentos, ou entradas, como os palitos de queijo frito (5€), as pipocas de frango frito (5,50€), ou os aros de cebola panada (5€).

Rita Chantre Hambúrguer de bacon, cebola caramelizada, queijo, alface, tomate e molho

Rita Chantre Pipocas de frango e palitos de queijo

O recepção tem sido positiva e há já clientes regulares, que vêm pela comida e também pelo serviço, nota o casal. “Fazemos questão de levar as bandejas à mesa, damos jogos para as crianças brincarem e brindes. Tentamos ter um serviço diferenciado, dar atenção ao cliente e ouvir o feedback. Quando um cliente vem duas ou três vezes oferecemos entradas. Queremos que o cliente se sinta em casa e bem recebido”, afirma Golam Asshfac.

O próximo plano será abrir um segundo espaço, mas não para já, porque Fátima e Golam querem primeiro garantir a estabilidade do negócio. No futuro, a ambição é maior: ter um franchise. “Queremos que funcione e dê certo para podermos transformar o Space Bites num franchise. Queremos começar em Portugal e depois, quem sabe, ir para o resto da Europa”, avança Fátima.

Rua Fernando Lopes Graça, 14A (Telheiras). Ter-Qui 12.00-15.00 e 18.00-22.00, Sex 12.00-15.00 e 18.00-23.00, Sáb 12.00-23.00, Dom 12.00-22.00

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