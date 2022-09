Spin-off de ‘La Casa de Papel’ vai apostar na comédia: “O Berlim é o David Copperfield dos assaltos”

Astuto, calculista, romântico, perigoso – Berlim é uma das personagens mais controversas da série La Casa de Papel, que se estreou em 2017 na rede espanhola Antena 3 e juntou-se ao catálogo da Netflix no ano seguinte, transformando-se num êxito internacional. Agora, menos de um ano depois de a série de cinco temporadas ter chegado ao fim, os mesmos criadores anunciam um spin-off que acompanha Berlim, a personagem interpretada por Pedro Alonso. Berlín inicia a rodagem, que vai decorrer entre França e Espanha, no início do próximo mês Outubro, mas ainda não tem data para chegar à plataforma de streaming.



“Quando se cria um spin-off queremos que tenha a sua própria identidade. Obviamente que há ligações à série original, mas criámos um universo diferente”, relevou Álex Pina, criador de Berlín e da La Casa de Papel, durante uma videoconferência de apresentação da série, esta quarta-feira, 28, a partir de Madrid. De acordo com Pina, a prequela passa-se “num passado não determinado”, antes dos eventos de La Casa de Papel. Aqui vamos encontrar um Andrés de Fonollosa, o nome real de Berlim, mais jovem, sedutor e com vontade de aproveitar o melhor da vida. “O Berlim é diferente [de La Casa de Papel]. Ainda não sabe da sua doença terminal, por isso não tem aquele lado negro”. O protagonista da futura série da Netflix foi uma das vítimas do grande assalto à Casa da Moeda levado a cabo pelo grupo com macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dalí, logo na primeira temporada de La Casa de Papel. Mas nem por isso deixou de ser presença assídua na série através de memórias e throwbacks de personagens como o Professor (Álvaro Morte), seu irmão.



Enquanto a La Casa de Papel está recheada de momentos dramáticos e de cortar a respiração, Berlín quer ser uma série mais leve, com uma aposta mais forte no romance e na comédia. “Queríamos fazer algo mais leve, especialmente depois da pandemia e num período de guerra e com uma crise económica ao virar da esquina”, explica Álex Pina. Tal como na série original, também em Berlín a personagem de Pedro Alonso mantém-se um exímio assaltante que se divide entre roubos monumentais e romances fugazes. “O Berlim é o David Copperfield dos assaltos”, aponta Esther Martínez Lobato, também criadora e escritora de ambas as séries espanholas. E acrescenta ainda que, em Berlín, o público pode esperar um “tom e narrativa mais próximo da comédia”.



Além de Pedro Alonso (Berlim), o elenco deste spin-off conta com Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) e Joel Sánchez (Bruce). Estas cinco personagens completam o novo grupo que vai ajudar Berlim nos seus golpes.



Os criadores não revelam se os fãs poderão ser surpreendidos com a participação especial de actores do elenco da série original como Álvaro Morte (Professor) ou Úrsula Corberó (Tokyo). “Ainda não acabámos de escrever. Estamos a escrever enquanto filmamos, por isso ainda não sabemos o que vai acontecer”, diz Álex Pina.





Netlix Elenco de 'Berlín': Begoña Vargas, Tristán Ulloa, Pedro Alonso, Michelle Jenner, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez

Berlín vai contar com oito episódios que começam a ser filmados no dia 3 de Outubro, entre Paris e Madrid. Ainda não há data de estreia para a nova série da Netflix sobre a personagem que, segundo Pedro Alonso, é um “parque de diversões capaz de sobreviver à morte, ao limbo, ao inferno, ao lado negro”.



