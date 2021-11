SpongeBob circula pelo país com Grande Exposição de Pintura

A esponja amarela mais famosa do mundo faz 22 anos e resolveu celebrar com uma exposição de arte itinerante e gratuita, que já chegou a Loures.

Foi há 22 anos que Steve Hillenburg, ex-biólogo marinho e professor de ciências, que também trabalhou numa marisqueira, inventou SpongeBob SquarePants, o herói esponjoso e irremediavelmente optimista que habita um ananás no fundo do mar, no mundo subaquático de Bikini Bottom. Para celebrar mais um aniversário, o Nickelodeon resolveu circular pelo país com a “Grande Exposição de Pintura do SpongeBob”, que chegou este mês ao LoureShopping, em Loures, onde ficará patente até 16 de Novembro.

“Esta é uma oportunidade única de voltar a trazer ao LoureShopping um tema que nos é bem próximo”, afirma em comunicado Vanda Dias, directora do centro comercial. “Esta exposição combina arte e aprendizagem da história da pintura, de uma forma fácil e memorável, tanto para os mais novos, como para os mais velhos. São grandes obras reinventadas com um personagem que faz parte do imaginário, sobretudo do público infantil.”

A mostra – que já passou por Coimbra, Torres Novas, Vila Real, Porto e Seixal – é composta por cerca de 18 telas, que interpretam obras fundamentais de alguns dos maiores artistas da arte universal, mas com um twist SpongeBob, que promete deliciar grandes e pequenos. A Grande Onda de Kanagawa, de Katsushika Hokusai; A Noite Estrelada, de Vincent Van Gogh; A Rapariga com o Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer; ou a Mona Lisa, Leonardo da Vinci, são algumas das pinturas reinventadas.

LoureShopping, Av. Descobertas 90. Até 16 de Novembro. Seg-Dom 08.00-23.00. Gratuito.

