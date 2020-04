Artistas de plástico: conheça estes artistas que fazem arte com desperdício

Começou por trabalhar o lado mais comercial do design gráfico, até que, em 2011, Madalena Martins despertou para a temática da consciencialização ambiental, data em que criou uma peça que foi apresentada no Serralves em Festa: a partir de 2500 m2 de 55 telas publicitárias da Super Bock, e com a ajuda de reclusos do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, criou almofadas de rua forradas com interior de esferovite reciclado. Desde então, já transformou objectos de plástico em flores que pendurou no tecto de um centro comercial ou rótulos de garrafas dos vinhos Esporão em cadernos ou capas revestidas. “Ao mesmo tempo que se trabalha a identidade do cliente, conta-se uma nova história e abre-se um novo ciclo”, descreve. As suas peças podem ser compradas, por exemplo, na loja da Universidade do Porto ou na Objectos Misturados, em Viana do Castelo, ou então online.