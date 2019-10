SpongeBob tomou de assalto os eléctricos da Carris

O Amarelo da Carris, que percorre as típicas ruas da capital, é um dos símbolos mais reconhecíveis de Lisboa. Mas agora há, desde o início da semana, um eléctrico duplamente especial: é o eléctrico SpongeBob Squarepants, a circular em homenagem ao 20.º aniversário da personagem icónica, que regressa aos cinemas em 2020 com o terceiro filme em live-action.

O SpongeBob Squarepants surgiu pela primeira vez nos ecrãs em 1999, sagrando-se como uma das mais bem sucedidas séries de animação infantil televisiva. Duas décadas depois, celebra o seu percurso com passeios de eléctrico pelas ruas de Lisboa.

“Da capital do fundo do mar para a capital dos descobrimentos, o SpongeBob emergiu de Bikini Bottom para invadir as ruas de Lisboa vestido de eléctrico da Carris”, afirma a apresentadora do Nickelodeon Catarina Perez, num vídeo do canal infanto-juvenil.

O personagem – que mora com o seu caracol de estimação numa cidade oceânica e passa a vida a arranjar confusões com o seu melhor amigo, uma estrela-do-mar chamada Patrick – já deu origem à produção de merchandising, a um premiado musical da Broadway e a vários filmes.

