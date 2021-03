Sporting vai construir uma "cidade-museu" nas imediações do estádio

Projecto inserido no âmbito da Capital Europeia do Desporto pretende conferir à zona valências na área do desporto, arte e tecnologia.

A zona em redor do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha vai ser alvo de obras. O objectivo, anunciou esta quinta-feira o clube leonino, é criar uma “Cidade Sporting que envolverá desporto, arte e tecnologia”. A transformação está a ser planeada em conjunto com a câmara de Lisboa e com a junta do Lumiar, no ano em que a cidade é Capital Europeia do Desporto.

O projecto, que arranca em Maio, contempla a construção de um caminho verde que simulará uma pista de tartan que ligará o estádio ao pavilhão de modalidades recém-construído – um equipamento em falta no clube desde a demolição do antigo estádio.

A segunda fase da transformação ocorrerá em Junho, com a construção de um campo de basquetebol e de um parque de skate nas imediações do estádio, que depois serão alvo de uma intervenção artistíca “ganhando também uma dimensão cultural e uma atractiva estética adicional”. A construção destes equipamentos, refere o comunicado na página do clube, pretende dar início à aposta no skate, “à imagem do que fez com o surf, e reforçar a aposta no basquetebol, modalidade que recuperou em 2019/2020”.

O campo de basquetebol estará alinhado com o projecto 3x3 Basket Art, promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol, que em Novembro passado foi responsável por dar nova vida ao campo de basquetebol do Bairro dos Lóios, em Chelas, reabilitado pela dupla de artistas urbanos Halfstudio.

Os novos espaços a serem pensados serão de acesso livre e permitirão à zona inserida na freguesia do Lumiar transformar-se numa “espécie de Cidade-museu com o Sporting CP no seu epicentro, reunindo as vertentes desportiva, cultural e empresarial do clube”.

