St. Vincent, Alt-J e Two Door Cinema Club confirmados no NOS Alive'22

Everything Is New revelou três novos artistas que se juntam ao alinhamento composto por Da Weasel, Dino D'Santiago, Metallica, Faith No More, entre outros nomes sonantes.

Depois de a presente edição do NOS Alive ter sido adiada para 2022, eis que surgem novos nomes no cartaz do festival que se deve realizar entre 6 e 9 de Julho do próximo ano, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Aos Alt-J e Two Door Cinema Club, que já faziam parte do alinhamento para as edições de 2020 e 2021, junta-se agora o nome da norte-americana St. Vincent.

O grupo britânico Alt-J irá subir ao palco principal a 7 de Julho; já a banda irlandesa Two Door Cinema Club pisa o mesmo palco a 9 de Julho, no último dia do festival. A cantora, compositora e multi-instrumentista norte-americana St. Vincent, por sua vez, actua no palco Sagres a 8 de Julho, apresentando o seu mais recente álbum Daddy’s Home.

Já confirmados na edição de 2022 estão alguns nomes sonantes do panorama musical nacional e internacional. É o caso dos portugueses Da Weasel, Dino D’Santiago ou Manel Cruz. Os Metallica, Faith No More, Caribou, Parcels ou Tom Misch são alguns dos nomes estrangeiros.

Os bilhetes adquiridos para o NOS Alive’20 e para a edição deste ano são válidos para os dias de semana correspondentes do NOS Alive’22. Isto é, no caso de ter adquirido um bilhete para uma quinta-feira, este será válido para a quinta-feira de 2022. Será ainda possível trocar bilhetes para outros dias, “mediante a disponibilidade de lotação ou por um vale no ponto de venda onde o mesmo foi adquirido, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra”, explica a Everything is New.

Os portadores de bilhetes para a edição de 2020 poderão solicitar o reembolso do valor no prazo de 14 dias úteis após a data prevista para a realização do NOS Alive’21, nos pontos de venda onde foram adquiridos e mediante a apresentação do bilhete e prova de compra.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ NOS Alive adiado para 2022