Stan Lee, um dos pais da Marvel, está em exposição na Amadora

É fã da Marvel? Se sim, não pode perder a exposição de Stan Lee, responsável por criar personagens tão icónicas como Homem-Aranha, Hulk, Pantera Negra, Thor ou os protagonistas do Quarteto Fantástico. Patente no centro comercial UBBO, na Amadora, a entrada é grátis.

O Amadora BD encerrou mais uma edição no início de Novembro, mas o centro comercial UBBO decidiu prolongar o festival de banda desenhada inaugurando uma exposição dedicada a Stan Lee, que morreu no ano passado aos 95 anos. A exibição, patente no piso 1 até 22 de Dezembro, mostra como um dos pais do universo Marvel transformou uma pequena editora num colosso do entretenimento e co-criou o leque de personagens e super-heróis que dominam a actual cultura pop.

Ao contrário da exposição estreada no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora, esta mostra não inclui originais, mas 52 molduras com as réplicas dos trabalhos dos artistas, como Jack Kirby e Steve Ditko, que colaboraram com Stan Lee, ilustrando as suas histórias ou criando as histórias para as quais Lee escrevia posteriormente os diálogos.

O espaço, de acesso gratuito, está aberto no mesmo horário de funcionamento do centro comercial.

UBBO. Dom-Qui 09.00-23.00 e Sex-Sáb e feriados 09.00-00.00.

