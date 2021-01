Star, a nova área de entretenimento da Disney+ chega em Fevereiro

A Disney+ lança uma nova área de entretenimento a 23 de Fevereiro, juntamente com novos controlos parentais e um aumento de 2€ no valor de subscrição. O catálogo da Star, que irá crescer com novos títulos a entrar no serviço todos os meses, contará com toda uma nova galáxia de conteúdos originais, filmes e séries, incluindo Anatomia de Grey e Uma Família Muito Moderna.

Entre as séries originais Star, disponíveis desde o primeiro dia, estão Big Sky, um thriller de David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing); Love, Victor, um spin-off do filme Love, Simon, escrito por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This is Us); a sitcom animada Solar Opposites, criada por Justin Roiland e Mike McMahan (Rick & Morty); e o drama fantástico Helstrom, com produção executiva de Paul Zbyszewski (Lost) e protagonizado pelo anti-herói homónimo da Marvel. Esperam-se ainda muitas outras novidades ao longo dos próximos meses, como as séries Dopesick e The Dropout, novos conteúdos do clã Kardashian Jenner e vários originais da FX, incluindo The Old Man.

Vão também juntar-se ao serviço séries como Anatomia de Grey, Donas de Casa Desesperadas, Family Guy, Black-ish, Foi Assim que Aconteceu, Perdidos, Prison Break ou Uma Família Muito Moderna. Além de mais filmes, como Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin McDonagh, Deadpool, de Tim Miller, O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson, e muitos outros, incluindo todos os títulos da saga Die Hard.

Para garantir que a plataforma de streaming continua a ser adequada a públicos de todas as idades, haverá novos controlos parentais para assegurar uma experiência de navegação mais segura para as crianças, com a possibilidade de estabelecer limites no acesso ao conteúdo para perfis específicos. Haverá também a opção de adicionar um PIN para bloquear aos perfis infantis o acesso a conteúdos para adultos.

Em Portugal, é possível subscrever a Disney+ por 6,99€ por mês ou 69,99€ por ano. A partir de 23 de Fevereiro, o preço vai subir para 8,99€ por mês ou 89,99€ por ano. Mas, aponte, se subscrever antes dessa data terá a oportunidade de usufruir do serviço pelo valor actualmente em vigor até 22 de Agosto.

+ Os melhores filmes no Disney+

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana