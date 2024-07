‘Strangers Things’, temporada 5: tudo o que sabemos até agora

Está quase na hora de voltarmos ao Mundo Invertido (ou Upside Down, no original) pela última vez, para o confronto final entre as crianças de Hawkins e o demónio Vecna.

Stranger Things, o fenómeno global e jóia da coroa da Netflix, está prestes a terminar em grande estilo.

A combinação da pandemia com as greves em Hollywood fez com que a espera entre temporadas parecesse mais longa do que nunca, mas as coisas estão finalmente a acontecer mais depressa do que Kate Bush consegue correr montanha acima.

A rodagem da última temporada vai literalmente a meio e, para assinalar essa marca, a Netflix lançou um vídeo dos bastidores, onde mostra o elenco e a equipa a trabalhar. Embora sejam revelados poucos detalhes do enredo, há muito material a entusiasmar os fãs.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a quinta – e última – temporada de Stranger Things.

Quando estreia a temporada 5 de Stranger Things na Netflix?

Ainda temos de esperar um bocado. A última temporada de Stranger Things deveria entrar em produção em 2023, tendo o actor David Harbour sugerido anteriormente que a temporada se estrearia por volta de Julho de 2024. No entanto, aqui estamos nós em Julho de 2024 e apenas metade das filmagens está concluída, em parte devido à greve de actores e argumentistas de Hollywood em 2023.

A rodagem arrancou finalmente em Janeiro de 2024 e foi confirmado a 15 de Julho que a produção estava a meio caminho. Acrescentado as declarações de Millie Bobby Brown, a dizer que as filmagens vão continuar por altura do Natal, e a enorme quantidade de efeitos visuais usados em Stranger Things, não se espera que a batalha final por Hawkins ocorra antes de 2025.

Os episódios serão “mini filmes”

Outro motivo para a longa produção pode ter a ver com o facto de que a série pretende terminar em grande. Cada episódio da última temporada, consta, será extremamente longo: a actriz Maya Hawke descreve-os como “oito filmes”.

À medida que o sucesso global de Stranger Things atingiu novos patamares, a duração dos episódios aumentou. A primeira temporada nunca passou dos 55 minutos por episódio, enquanto no final da quarta temporada esse valor atingiu uns impressionantes 142 minutos.

Netflix

Já sabemos como começa a temporada 5 e linhas do enredo

Para celebrar o “Dia de Stranger Things” – 6 de novembro – os argumentistas partilharam os primeiros diálogos do guião para o episódio de abertura da temporada final.

O episódio, intitulado “The Crawl”, começa na escuridão com o som do vento a passar por árvores rangendo enquanto a voz de uma criança começa a cantar uma música familiar.

Poderá essa música familiar ser o retorno do hino de Kate Bush “Running Up That Hill”, um grande sucesso no seu lançamento original em 1985, que se tornou novamente um fenómeno global ao longo da quarta temporada de Stranger Things?

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu — stranger writers (@strangerwriters) November 7, 2023

Também já temos uma ideia do que mais será abordado na temporada final, com os showrunners, os irmãos Duffer, prometendo uma conclusão satisfatória para todos os personagens, enquanto revisitam os grupos de amizade originais dos primeiros episódios.

A temporada 5 vai explorar ainda mais as origens do grande vilão Vecna e pôr Will Byers no centro das atenções, fazendo tudo voltar ao ponto de partida, da primeira temporada, quando Will ficou preso no Mundo Invertido.

Também se fala de um salto temporal, em parte devido aos atrasos causados pela Covid e pelas greves de Hollywood, significando que o elenco principal agora está nos seus vinte e poucos anos, apesar de interpretar estudantes do ensino secundário na série.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ross Duffer (@rossduffer)

Há várias caras novas no elenco

Linda Hamilton (a Sarah Connor original) fará a sua estreia em Stranger Things na temporada 5, embora o seu papel permaneça em segredo por enquanto. Uma coisa que não é segredo é o quanto Hamilton é fã da série da Netflix. “Não sei como ser fã e actriz ao mesmo tempo”, disse, quando foi anunciada como parte do elenco no ano passado.

Outros novos membros do elenco incluem Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux. Ainda não há informações sobre quais são as suas personagens na série, mas como são todos muito jovens, é provável que sejam cenas de flashback da infância de Vecna nos anos 1950.

Estes novos actores vão juntar-se aos membros regulares do elenco, incluindo Millie Bobby Brown (Eleven), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), David Harbour (Hopper) e Winona Ryder (Joyce) na batalha final contra Vecna, vilão interpretado por Jamie Campbell Bower.

Courtesy of Netflix Will Byers will be at the forefront of Stranger Things 5

A temporada final está a ser feita com óptimos realizadores

Frank Darabont vai realizar pelo menos um episódio de Stranger Things, tendo ficado conhecido com filmes como Os Condenados de Shawshank, À Espera de Um Milagre e Nevoeiro Misterioso. Darabont sabe bem como fazer séries de terror blockbusters, tendo participado como argumentista, realizador e produtor em The Walking Dead.

Shawn Levy, realizador de Deadpool & Wolverine, também vai realizar um episódio da temporada final.

Não espere um trailer tão cedo

No passado, a Netflix revelou trailers de Stranger Things cerca de seis semanas antes da estreia de cada temporada. Como a leva final de episódios não é esperada até 2025, é improvável que vejamos qualquer coisa este ano, além de clipes dos bastidores.

Photo: Netflix

Há uma ligação com a produção teatral do West End

Os fãs têm especulado sobre enredos cruzados desde que Stranger Things: The First Shadow se estreou no West End de Londres em 2023.

A peça passa-se 24 anos antes dos eventos da primeira temporada e mostra a chegada de Henry Creel, que mais tarde se tornaria a criatura demoníaca conhecida como Vecna, preso no Mundo Invertido.

“Vai gostar mais de assistir à quinta temporada se também tiver assistido à peça”, disse a argumentista Kate Trefry à Time Out. “A quinta temporada também lida com o passado de Vecna de uma maneira realmente interessante, que está totalmente entrelaçada com a peça.”

A série final não será o fim de Stranger Things

Não se preocupe, há vida em Stranger Things além da temporada final. Não só a produção teatral continua forte em Londres como está prestes a estrear-se na Broadway.

Também há relatos de vários spin-offs, incluindo uma série animada em desenvolvimento (ainda sem título).

