Filippo Fiumani expõe o seu “MANIfesto” nas catacumbas de Marvila

O artista italiano radicado em Lisboa prepara mostra de street art com "corpo de trabalho mais sólido". "MANIfesto", resultado dos duelos pessoais de Filippo Fiumani com a ganância, a injustiça e os valores essenciais distorcidos na humanidade, acontece no Espaço TODOS de 1 a 16 de Fevereiro. A entrada é livre.

Pintura, desenho, peças de roupa customizadas, instalações ou performances são a oferta visual do italiano Filippo Fiumani (MANI) nesta que será a sua primeira mostra de trabalho mais extensa. "MANIfesto" é uma instalação site-specific nas catacumbas do hub criativo TODOS que projecta algumas das lutas do artista com conceitos quotidianos, desafiando a dormência de pensamento e a conivência com a indiferença.

Nascido em Itália em 1987, Fiumani começou o percurso artístico em 2002, influenciado pelo post punk, o industrial, a street art, o skate ou o surf, que o impulsionou a falar sobre problemáticas sociais com alguma carga emocional e satírica. A indignação, corpo da obra, é transferida para cada peça como uma resposta.

Depois das passagens por exposições como "Freak Show" (Sydney, 2008), "Wheels and Waves" (Biarritz, França, 2018) ou "Lost Warhols" (Nova Iorque, 2018), e da participação no "Poster Monstra" (Lisboa) também em 2018, Filippo Fiumani regressa a Marvila num formato maior. MANIfesto tem curadoria de Bruno Pereira (Departamento) e a entrada é gratuita.

+ As exposições que não pode perder em Lisboa