Street Food no Parque está de volta para apoiar empresas de Cascais

A medida de incentivo ao comércio está de regresso a Cascais para dar espaço aos empresários do concelho e aliviar a pressão sobre as praias em tempos de pandemia.

Em 2020, no âmbito das medidas de desconfinamento, a DNA Cascais e a Associação Empresarial do Concelho, em parceria com a autarquia, dinamizaram, sem custos ou taxas associadas, a presença de conceitos de “Street Food no Parque”. Este ano, a medida de incentivo ao comércio repete-se no Jardim da Quinta de São Gonçalo, em Carcavelos, e no Parque Urbano do Penedo, em São Domingos de Rana.

A ideia é permitir que os empresários do concelho possam, de forma rotativa, mostrar os vários conceitos de street food, indo ao encontro do público que tem vindo a aderir à nova oferta de espaços onde estender a toalha, aliviando a pressão sobre as praias em tempos de pandemia. Para participar, as empresas interessadas só têm de preencher o formulário disponível online, para que possam ser contactadas pela organização.

Esta medida integra-se na iniciativa “Verão no Parque”, que promove actividades ao ar livre para aliviar a ocupação das praias. No total, são seis parques do concelho de Cascais com zonas delimitadas para estender a toalha de praia em segurança, sem ter que pôr os pés na areia, e com boas sombras e zonas para refrescar garantidas.

