Suba ao miradouro das Amoreiras e contribua para a Make-A-Wish

Aproveite uma das melhores vistas de Lisboa ajudando quem precisa. Pelos segundo ano consecutivo, em Outubro, por cada bilhete comprado para o Amoreiras 360º Panoramic View será doado um euro à Make-A-Wish Portugal, uma instituição que realiza desejos de crianças e jovens com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas.

A iniciativa repete-se depois de no ano passado a Make-A-Wish ter conseguido realizar o sonho de duas meninas que viajaram à Disneyland Paris. Foram contabilizadas 4800 entradas no miradouro e o desafio para este ano é ultrapassar este número.

“Durante o mês de Outubro vai ser possível apreciar uma privilegiada vista das sete colinas, a 174 metros de altura acima do nível do mar, com a certeza que todos os que por ali passarem estão a contribuir para a concretização de desejos das crianças e jovens da fundação Make-a-Wish Portugal”, lê-se no comunicado do Amoreiras 360º Panoramic View.

Para o administrador da Mundicenter, proprietária do centro comercial, “são desafios como este que fazem com que o Amoreiras 360º Panoramic View possa de facto tornar-se um ícone da cidade de Lisboa”. “Associar-nos a causas tão nobres como esta, demonstra que somos de facto uma cidade atraente não só pela sua beleza natural, mas também pelo espírito social”, conclui Fernando Oliveira.

O preço dos bilhetes para o miradouro varia entre os 3€ e os 5€.

