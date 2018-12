Super Bock Super Rock regressa ao Meco

Depois de quatro edições no Parque das Nações, em Lisboa, o Super Bock Super Rock volta a realizar-se no Meco em 2019.

O festival regressa assim ao lugar onde assentou arraiais entre 2010 e 2014, por ocasião da sua 25ª edição, a decorrer entre os dias 18 e 20 de Julho.

Num comunicado enviado à imprensa, a Música no Coração faz questão de sublinhar que o recinto será num terreno diferente daquele que o público pisou em anos anteriores e onde “existe já um tapete de vegetação”. A organização refere ainda que os acessos à Herdade do Cabeço da Flauta melhoraram.

Recorde-se que as outras edições no Meco foram criticadas pela falta de condições do recinto e as horas perdidas nas filas para o festival.

Os primeiros artistas devem ser anunciados nos próximos dias, mas os bilhetes já estão à venda e vão dos 55€ aos 105€.

