Super Bock Super Rock vai trazer a Portugal os lendários Wu-Tang Clan

Trinta anos após a edição do primeiro álbum, o colectivo de Staten Island vai finalmente estrear-se ao vivo em Portugal. O concerto está marcado para 14 de Julho, no Meco.

Mais vale tarde do que nunca. Trinta anos depois da edição do primeiro álbum, o absolutamente seminal Enter the Wu-Tang (36 Chambers), os lendários Wu-Tang Clan vão finalmente estrear-se ao vivo em Portugal no próximo dia 14 de Julho, no festival Super Bock Super Rock.

Composto por RZA, GZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa e Cappadonna, que só se juntou oficialmente ao grupo depois da morte do fundador Ol' Dirty Bastard (1968-2004), o colectivo de Staten Island deixou uma marca indelével no hip-hop americano. Não só pelos discos e músicas que editaram juntos, como pelo trabalho a solo dos vários membros.

Os Wu-Tang Clan não editam um disco de originais há quase dez anos – o último que o público ouviu foi A Better Tomorrow, em 2014, e um ano depois foi leiloada a única cópia de Once Upon a Time in Shaolin, que quase ninguém ouviu. No Meco, devem por isso desfilar os temas mais conhecidos.

Os mestres do hip-hop são uma adição de peso do cartaz do Super Bock Super Rock, que tem vindo lentamente a ganhar forma ao longo dos últimos meses. Além de Wu-Tang Clan, foram, até ao momento, confirmados os nomes Franz Ferdinand, James Murphy, Black Country, New Road, Father John Misty (13 de Julho), The 1975, Nile Rodgers & Chic, Charlotte de Witte, Sampa The Great (14 de Julho), Steve Lacy, Ezra Collective, Tomás Wallenstein e L'Impératrice (15 de Julho).

Super Bock Super Rock. Herdade do Cabeço da Flauta (Meco). 13-15 Jul. 65€-125€.