Sustentabilidade, talks e marca própria de Maria Guedes no Summer Market Stylista

Neste fim-de-semana, todas as atenções (ou pelo menos as mais consumistas) vão estar viradas para mais uma edição do Summer Market Stylista, na FIARTIL, organizado por Maria Guedes, conhecida pelo blogue Stylista. Será uma edição com mais foco nas marcas sustentáveis, mas há uma grande novidade: a blogger e designer vai apresentar a sua colecção de marca própria.

No total, vão ser 120 marcas, divididas entre as áreas de praia, criança e moda, tudo a chamar Verão em alto e bom som. Marcas como a Latitid, DCK, Anna Westerlund, Gracinha Viterbo, + 351, Pecegueiro e Filhos, Komono, Paez, Carolina Curado ou Omnia já se tornaram quase residentes nas várias edições do mercado.

Mas nesta edição, Maria Guedes teve especial atenção em criar uma forte componente virada para a sustentabilidade com marcas como Benedita Formosinho, Le Petit Chiffon, Organii, Naz, Fair Bazaar, Mist, Maaris, Zouri ou Tigers At Play.

Porque andar às compras também implica perda de energia, os comes e bebes não ficam de fora e haverá dez barraquinhas de comida, do Aruki ao Santini, do Pasta Non Basta ao Madame Gauffre.

A solidariedade volta a ser uma das preocupações de Maria Guedes, que terá uma parceria com a Make-a-Wish – algumas marcas oferecem uma percentagem das suas vendas (de um determinado produto) à organização, que terá também sacos de pano para compras no mercado no valor de 3€. A blogger desenvolveu ainda uma linha de t-shirts em linho em conjunto com a Zippy para ajudar a angariar mais fundos.

Além de tudo isto, haverá ainda um programa de Talks chamado Made Responsibly in Portugal, desenvolvido em colaboração com a organização Catalyst, e onde ao longo de dois dias haverá conversas sobre responsabilidade na indústria têxtil, no consumo e na criação. Logo no sábado, 1, haverá uma mesa redonda (12.00) com marcas portuguesas sobre a sua direcção à isenção de impacto ambiental – sentados à mesa estarão Joana Cunha (Fair Bazaar), Ana Costa (Baseville), Maria Ochôa Pires (Dreamcatchers), Pedro Palha (ISTO), Catarina Pedroso (Balluta). Nesse dia, à tarde, é discutida a inovação nacional sustentável na moda na indústria têxtil com Maria José Carvalho (CITEVE), Ana Silva (Tintex), Paulo Gomes (Manifesto Moda) e Isabel Domingues (Riopele).

No domingo, às 17.00, não perca a conversa sobre organizações portuguesas e os desafios que enfrentam pelo ambiente com Elsa Courela (Fundação Oceano Azul), Ana Salcedo (Zero Waste Lab) e Adriana Mano (Zouri).

Marca própria

Uma das grandes novidades deste ano é o lançamento da marca Maria Guedes, uma linha de básicos criada pela blogger que verá a luz do dia pela primeira vez no mercado. “São peças simples, básicas, fáceis de usar no dia-a-dia, e noites, claro, e que ficam bem em qualquer mala de férias ou mesmo para usar na cidade”, refere em comunicado.

©Gonçalo M. Catarino

A colecção é composta por dez modelitos todos eles desenhados por Maria, que estudou na Parsons School of Design. São peças simples e de boa qualidade, que a blogger tinha dificuldade em encontrar nas lojas, “ora porque era tudo muito tendência, ora os materiais e construção não eram nada de especial”.

A linha divide-se em peças base, do XS ao L, como umas calças curtas flare, uns calções de sarja, uma saia com um folho largo, uma saia midi, uma camisola de malha, um top largo, um top assimétrico, um body, um vestido largo e um vestido plissado (que só vai estar disponível daqui a umas semanas). Todas as peças da colecção são 100% algodão, com excepção do body que tem 10% de elastano.

Assim que a loucura dos mercados acabar – a 8 de Junho há Summer Market Stylista em Matosinhos –, Maria Guedes vai tratar de pôr a marca online e em registo e-commerce.

FIARTIL. Avenida Amaral (Estoril). Sáb-Dom 10.00-19.00. 3€ (crianças até aos 12 anos não pagam)

