System of a Down e Bring Me The Horizon confirmados no VOA – Heavy Rock Festival em 2021

©Cortesia System of a Down

Foi através de um comunicado que a organização do Voa – Heavy Rock Fest fez saber as mudanças para a edição do próximo ano, depois do adiamento da 11.ª edição devido à pandemia. Avançadas as primeiras confirmações, System of a Down e Bring Me The Horizon, o Voa acontece agora a 16 e 17 de junho de 2021, "de forma a garantir a disponibilidade dos seus dois cabeças de cartaz".

O palco manter-se-á o o Estádio Nacional, em Oeiras, que recebe os arménio-americanos System of a Down a dia 16, e os britânicos Bring Me The Horizon a 17. Sobre os bilhetes adquiridos para 2020, serão válidos para 2021, esclarece a organização. Os de dia 2 de Julho serão válidos para o dia 16 de Junho de 2021 e os de dia 3 para dia 17 de Junho.

Recorde-se que os passes para os dois dias do Voa – Heavy Rock Festival, assim como os bilhetes diários para o primeiro dia, estão esgotados. Disponíveis estão os bilhetes diários para o segundo dia do evento (50€). Quem preferir poderá solicitar um vale no valor do bilhete adquirido, entre 2 de Julho 2020 e 30 de Novembro 2020, no local de aquisição dos mesmos, a utilizar em qualquer espetáculo da Prime Artists até 31 Dezembro 2021.

Em alternativa poderá ser solicitado o reembolso no ponto de venda da aquisição do vale, a partir de 1 de Julho 2021 e até ao 14º dia útil de Janeiro 2022.

