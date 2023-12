T-shirts, sweats e skates. Estes e outros pratos do dia na nova Ementa

Depois da Lx Factory e do Cais do Sodré, a marca portuguesa de streetwear abre a terceira loja, no Chiado. São dois andares de moda e lifestyle, inspirados pelo skateboarding.

Loja Ementa no Chiado

Já lá vão quase 18 anos desde que um grupo de amigos começou a juntar-se para andar de skate pelas ruas da cidade. A ideia de criar uma marca em torno da paixão que tinham em comum foi ganhando forma. De tábuas debaixo do braço, pediram um empréstimo ao banco e produziram mil t-shirts. Não venderam nenhuma e ficaram endividados. A Ementa podia ter ficado por aí, mas não ficou. Depois de uma loja na LX Factory e outra na Rua da Boavista, no Cais do Sodré, acaba de abrir a sua terceira loja em Lisboa, no Chiado.

Arlei Lima

Estávamos em 2007, marca estava criada, só faltava o nome. “Tudo o que queríamos fazer era dormir, comer e skatar, era uma espécie de ementa do dia e foi assim que surgiu”, conta-nos Nikita Gorev, um dos fundadores da Ementa. Um bebé sentado em cima de um skate rapidamente se tornou a imagem da marca. “O logótipo foi feito por um artista e, no início, não demos nada por ele, mas depois foi-se vendendo e percebemos que as pessoas gostavam e ficou muito presente”, explica.

Ao entrar, o logótipo luminoso não deixa dúvidas: estamos na loja da Ementa. As paredes brancas e os apontamentos em madeira deixam brilhar as peças de roupa. O espaço transmite o espírito descontraído característico da marca, que tem como elementos fundadores a amizade e o amor pelo skateboarding. Subindo as escadas, há mais para descobrir na colecção, que também inclui acessórios. Na loja pode não haver uma rampa nem lugar para manobras, mas os skates fazem parte do cenário.

Arlei Lima

Toda a linha de roupa e acessórios, que percorre todas as cores e denuncia um apetite especial pela bombazina, é de produção portuguesa. As peças, que apresentam um estilo casual, incluem t-shirts, sweatshirts, calções, casacos e também meias. Algumas incursões criativas de fundadores da Ementa, como Raphael Castilho e André Costa, autores da Explore T-shirt (45€), a Ass Print T-shirt (45€), a Painting T-shirt (50€) e a Baby Stamp T-shirt (45€). Os acessórios vão das malas, mochilas e tote bags, em bombazina e napa, aos bonés e gorros e até à joalharia.

Do grupo de 12 amigos que andavam de skate juntos há mais de dez anos, poucos partiram nesta aventura. Entretanto, a equipa cresceu. "Muitos deles são pessoas com quem crescemos a andar de skate, cresceram e encontraram as suas carreiras dentro disto”, conta o responsável da marca.

As peças da colecção têm nomes específicos, alguns deles remontam aos tempos de juventude dos criadores da marca, passados na Amadora. Hmboa, termo de origem angolana que se refere a rapariga, dá nome a um top. Já Kofta, que em ucraniano significa camisola e é um dos modelos de sweatshirts com fecho, lembra as raízes de Nikita Gorev, que nasceu na Rússia. “Têm uma mensagem por trás que só nós sabemos. Às vezes, contamos estas histórias aos clientes”, continua.

Arlei Lima

Apesar de ter uma loja online, a Ementa faz-se valer das lojas físicas, que proporcionam um contacto mais directo com os clientes. Para surpresa de Nikita, no Chiado, ao contrário da Lx Factory, tanto entram estrangeiros como portugueses. “Há muita gente que tem o hábito de vir à Baixa fazer compras. Perguntamos sempre de onde vêm os clientes, isso faz parte do DNA da marca. Vêm dos arredores de Lisboa, de Vila Franca de Xira, de Sacavém, vêm aqui de propósito para fazer compras porque percebem que aqui se está a criar um núcleo de lojas que são bandeiras, âncoras.”

No futuro, talvez próximo, há planos para abrir mais lojas, até fora da capital, mas os detalhes ficam por revelar. Por enquanto, a porta da Ementa na Rua Nova do Almada já está aberta, com tudo pronto para receber o Inverno.

Rua Nova do Almada, 96 (Chiado). Seg-Dom 10.00-21.00

