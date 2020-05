Taberna do Calhau reabre e convida 12 dos melhores chefs portugueses para a cozinha

Leopoldo Garcia Calhau reabriu as portas da sua taberna alentejana no coração da Mouraria, com pratos de época feitos com bom produto. A 6 e 7 de Junho lança uma maratona gastronómica.

A reabertura faz-se com lotação reduzida, como manda a nova lei pós-confinamento, e por isso Leopoldo chama-lhe “Taberna do Calhau 2.0”. Mantém-se a atenção à sazonalidade dos produtos, que ditam o que vai parar ao menu e ao prato, e o Alentejo como espinha dorsal do projecto.

No menu há bom pão para molhar no azeite à entrada, barrar com cabeça de xara (10€) ou comer com paio e painho (9€). Seguem-se propostas de partilha, como o camarão e tremoço, uma bisque de camarão com paté de tremoço em homenagem às cervejarias (6,50€), pescada com ovo e coentros (12€), alheira e maçã (9€), borrego no pão (9€) ou bochechas de vaca ou porco (15€). Com o bom tempo a chegar, terá de volta em breve a sopa de beldroegas e as sardinhas. Há, por agora, gaspacho alentejano (6€).

Nos dias 6 e 7 de Junho, estas especialidades terão mais mãos. Para celebrar um ano desde a inauguração na Mouraria, Leopoldo convidou 12 chefs para a sua cozinha. Vão estar divididos por slots de duas horas, durante dois dias.

A maratona começa no turno das 10.30 às 12.30 com Vítor Claro. Seguem-se André Lança Cordeiro (Essencial), André Cruz (Feitoria), Joaquim Saragga Leal (Taberna Sal Grosso) e Lucas Azevedo (Praia no Parque), que encerra o primeiro dia.

No domingo, dia 7, a cozinha começa a ser conduzida por José Avillez (Belcanto, Bairro do Avillez, Cantinho do Avillez, Beco, Café Lisboa). Seguem-se Michele Marques e Ruben Santos (Mercearia Gadanha), João Rodrigues (Feitoria), João Sá (SÁLA) e, por fim, a dupla Bruno Caseiro e Filipa Gonçalves (A Cavalariça).

Nestes dias, a Taberna funcionará em horário ininterrupto e com menu fechado no valor de 35€ por pessoa, com bebidas incluídas, sendo que 5€ deste valor revertem para uma associação de beneficência. As reservas para esta maratona devem ser feitas por telefone ou e-mail (tabernadocalhau@gmail.com), indicando chef e respectivo turno em que quer estar presente. Cada slot tem disponíveis dez lugares.

Os serviços de take-away e entregas que começaram durante o confinamento continuam activos às sextas e sábados, para encomendas feitas durante a semana.

Largo das Olarias, 23 (Mouraria). 21 585 1937. Qui-Seg 12.00-16.00/ 19.00-23.00.

+ Time In: leia a revista digital gratuita aqui





Share the story