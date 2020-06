Taco Bell reabre restaurantes com promoção #tacotuesday

Cadeia norte-americana reabriu os dois restaurantes no país com novas medidas de segurança. Há uma campanha com tacos a um euro para celebrar.

Os restaurantes da Taco Bell, no Almada Fórum, em Almada, e no Norte Shopping, em Matosinhos, já reabriram, depois de terem suspendido a sua actividade devido à pandemia. A cadeia de restauração americana, que se inspira na gastronomia mexicana, reabre com novas regras de higiene e segurança e com uma campanha promocional com tacos a um euro. No regresso à normalidade, a marca lançou a “Taco Tuesday”, uma campanha que já acontece noutros países e que torna possível escolher tacos por uma valor reduzido.

As novas medidas de segurança e higiene incluem barreiras de acrílico no atendimento, marcações no chão para assegurar o distanciamento, pontos de desinfecção das mãos e protocolo de higiene e limpeza do espaço ainda mais reforçados.

Sejam burritos, tacos ou quesadillas – é só escolher de entre os seis menus existentes. Em todos eles, há que eleger uma proteína (carne picada, frango picante, crocante ou assado, ou feijão). O menu burrito San Diego é um dos mais tradicionais: burrito, alface, molho nacho, pico de gallo e arroz, com carne picada ou frango picante à escolha e bebida e batata frita incluídas (4,95€). Os Tacos Supreme (5,75€) são outros dos produtos mais antigos e simples – duas tortilhas crocantes com nata cremosa, tomate, alface, queijo cheddar e um ingrediente à escolha.

Às terças-feiras, e apenas às terças, todos os tacos individuais são 1€.

